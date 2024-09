FESTIVAL PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2024 CELEBRA PARADESPORTO E INCLUSÃO NO ESTADO DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizará o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024. Um dos eventos mais importantes do paradesporto brasileiro e o único de seu tipo na América Latina, ele tem como objetivo promover a inclusão social e o esporte entre jovens com deficiência, oferecendo também oportunidades para a convivência e integração com pessoas sem deficiência.

O festival será realizado em duas edições, sendo a primeira no próximo dia 21 de setembro e a segunda em 07 de dezembro. A primeira edição acontecerá no na Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria em Aracaju, com início às 8h30. O público-alvo são jovens de 7 a 20 anos, sendo 20% das vagas destinadas a pessoas sem deficiência. As modalidades oferecidas serão vôlei sentado, halterofilismo e paratletismo, com todas elas em formato de circuito, proporcionando aos inscritos a experiência de cada modalidade.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento. “Este festival é uma oportunidade única de incentivar a prática esportiva entre jovens com deficiência, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão social, além de permitir o desenvolvimento de novos talentos no paradesporto”, afirmou.

Já o diretor de paradesporto da Seel, Ulisses Freitas, pontuou que eventos como esse são fundamentais para inclusão da comunidade paradesportista e integração das pessoas. “Sou paratleta, sei das dificuldades que enfrentamos como PCDs. E eventos como o Festival chegam para incluir essas crianças e integrar a comunidade. Tenho certeza que será sensacional e aguardo a presença de todos”, convidou.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024 reflete o compromisso do Governo de Sergipe com a inclusão e o desenvolvimento do esporte para todos.

Foto: Ascom Seel