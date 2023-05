Fetralse realizará Seminário de Mobilidade Urbana em Aracaju

Seminário reunirá autoridades do Brasil e de Medellín para discutir os desafios do Transporte Público e promover soluções

Aracaju será a sede de um importante evento para o Setor de Transporte em todo país. Isso porque a capital do Estado de Sergipe sediará o Seminário de Mobilidade Urbana com participações nacionais e internacional. A iniciativa é da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) em parceria com os seus sindicatos filiados, além de correalização da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Programa Ambiental Despoluir, Sest Senat e o Mais Aracaju. O evento acontecerá no Espaço Sobre as Ondas, Bairro Atalaia, localizado na Zona Sul de Aracaju, nos dias 17 e 18 de maio deste ano.

O seminário trará temáticas como relações dos poderes público e privado, prioridade para o transporte coletivo, fontes de custeio, licitação, qualidade de vida do colaborador do transporte, sustentabilidade ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, inovações tecnológicas, entre outros. Um dos painéis do evento contará com a participação da Agência de Cooperação Internacional de Medellín, que irá compartilhar como Medellín conseguiu evoluir ao longo dos anos na mobilidade urbana, contribuindo para a mudança de toda a realidade local e passou a ser referência mundial em inovação e transporte.

“Trazer um evento dessa magnitude é uma honra para a Fetralse e acreditamos que juntos com as principais representações do transporte no país e participações de referências do mundo, vamos buscar alternativas que contribuam com o desenvolvimento do transporte público e da mobilidade urbana”, comentou Alberto Almeida, presidente da Fetralse.

Entre os palestrantes, estão confirmados o presidente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Vander Costa, o presidente executivo da Associação Nacional de Transporte Urbanos (NTU), Francisco Cristovam, entre outras personalidades. O Seminário está com inscrições abertas e é gratuito. Acesse e confira a programação do evento: https://seminariodemobilidade.fetralse.com.br/

O que é: Seminário de Mobilidade Urbana

Quando: 17/05 – 14h, e 18/05 – 9h

