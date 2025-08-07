Filarmônica de Itabaiana realiza concerto do Dia dos Pais e a apresentação mais de 130 músicos

Em celebração ao Dia dos Pais, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição realizará neste sábado (09) o Concerto do Dia dos Pais, no Instituto de Música Maestro João de Matos, às 19h, com entrada gratuita. Mais de 130 músicos participarão da apresentação.

O concerto será conduzido pelos maestros Laedson Souza, Kaio Côrtes, João Carvalho, Simão Pedro, Wagner Bispo e Thauana Alves, com a participação dos seguintes grupos: Grupo de Violões da SFNSC e Carrilho, Orquestra Preparatória, Orquestra Experimental, Orquestra de Cordas do Carrilho, Banda Infantojuvenil e Grupo de Flauta Doce e Escaletas do Carrilho.

Segundo o maestro Valtênio Alves, o repertório incluirá obras de Cássia Eller, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Dante Pilade, Toquinho, Nino Rota, Dominguinhos, Joe Hisaishi, entre outros. “Será uma noite muito especial, e contamos com a participação de todos em mais um concerto preparado com muito carinho pelos nossos grupos musicais”, afirma.

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição atende 350 jovens e conta com o apoio do Grupo Energisa desde 2020, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância dos concertos para a formação dos alunos.

“A Filarmônica tem desenvolvido um trabalho muito importante na formação desses jovens. O concerto é uma oportunidade de mostrar tudo o que eles estão aprendendo. Um momento de reunir a família para celebrar esse dia tão especial, que é o Dia dos Pais, com muita música e alegria”, ressalta.

Texto e foto Adriana Freitas