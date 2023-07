Fim de semana em Sergipe terá possibilidade de chuvas leves

As condições climáticas para este fim de semana em Sergipe permanecem instáveis. De acordo com a Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente (Semac), são esperadas chuvas leves e ventos fracos a moderados em todos os territórios. Como já foi divulgado no início da semana, esse novo ciclo de precipitações poderá gerar acumulados expressivos para o estado até o dia 1º de agosto.

O meteorologista da Semac, Overland Amaral, explica que há possibilidade de tempo encoberto no sábado e no domingo, com chuvas leves em todas as regiões do estado. “As temperaturas mínimas ficarão em torno de 20º a 22º, no litoral. No interior, a mínima deve ficar entre 18º e 20º, e a máxima de 27º a 28º. Os ventos podem ser predominantemente de sul e leste, com velocidades médias de 8 a 10 metros por segundo, o que significa que teremos ventos com velocidades entre 28,8 km/h e 36 km/h em alguns momentos”, detalhou.

Até o dia 1º de agosto, no litoral, a previsão é que o volume de precipitação atinja os 100 milímetros; já no agreste, pode chegar a 80 mm; e no sertão, 40 mm. A intensidade pode variar entre chuvas fracas e persistentes no litoral e agreste, e leves a fracas no sertão sergipano. Segundo análise da Semac, essa condição ocorre por conta do aquecimento no Oceano Atlântico, que acaba favorecendo a incidência de chuvas no leste da região Nordeste.

Foto Arthuro Paganini