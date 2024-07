Vila do Forró: Fim de semana reúne forró tradicional e atrações culturais

O Coreto e o Barracão da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, reúnem desta sexta-feira, 19, ao domingo, 21, trios de forró pé de serra, quadrilhas juninas e bandas de musicais locais. A Vila conta também com atrativos como a cidade cenográfica, artesanato, moda autoral, ponto do turista, economia solidária e área de alimentação, onde turistas e sergipanos podem se deliciar com a culinária local.

Na parte externa da Vila, está disponível a venda de brinquedos e alimentos por parte de trabalhadores ambulantes e em food trucks. O espaço, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), movimenta a economia e o turismo no estado e fomenta a geração de emprego e renda.

A Vila do Forró segue ao longo de julho com programação de terça-feira a domingo. Já as segundas são dedicadas à Segundona do Turista, na Rua São João.

Acompanhe a programação de sexta-feira a domingo:

Sexta-feira, 19 de julho

Coreto

17h- Trio Cultural Som do Sertão

19h- Forró da Intimidade

Barracão

19h- Juarina Lima

20h30- Quadrilha Junina Poeirinha do Sertão – Laranjeiras

21h30- Forró Os Pés de Cana

23h- Nick Mathos

Sábado, 20 de julho

Coreto

17h30- Thay Andrade

19h- Forró Brasões

Barracão

17h30- Farratataia Sergipana- Grupo Teatral Oiteiros de Gararu

19h- Mayra Félix Baião de Três + Uma

20h30- Quadrilha Junina Rala Rala- Maruim

21h30- Grupo Vocal Vivace

23h- Capim Canela

Domingo, 21 de julho

Coreto

17h30- Trio Forró e Brasa

19h- Edinho do Acordeon

Barracão

17h30- A Menina que queria dançar o forró com Jesus- Cecê Vieira

19h- Lene Hall

20h30-Quadrilha Junina Massacará- Carmópolis

21h30- Banda Love A2

23h- Leonne O Nobre

Foto: Diego Souza