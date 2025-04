“Fiquem de olho, porque o trabalho por eles não para!”, reforçou deputada Kitty Lima

A deputada estadual Kitty Lima recebeu nesta terça-feira (15), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), representantes da Prefeitura Municipal de Feira Nova. A reunião teve como foco o debate sobre políticas públicas voltadas para os animais da cidade.

Durante o encontro, foram discutidas iniciativas e futuras parcerias em prol da causa animal. A deputada adiantou que novidades estão por vir.

“Fiquem de olho, porque o trabalho por eles não para!”, reforçou Kitty.

Participaram da reunião o prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino; o secretário municipal de Agricultura, Silvano Dantas; e membros da equipe técnica do município. O grupo apresentou à deputada propostas para incrementar políticas públicas eficazes no controle populacional de animais e nos cuidados com a saúde animal.

Kitty Lima destacou a importância da integração entre o poder público estadual e os municípios na construção de políticas que respeitem e protejam os animais. Ela se colocou à disposição para colaborar com projetos que tragam resultados concretos para a população e para a causa animal.

A equipe técnica da Prefeitura de Feira Nova também apresentou dados sobre a realidade local, com foco nos desafios enfrentados em comunidades rurais e urbanas. A ideia é ampliar o alcance das ações e garantir atendimento mais ágil e humanizado aos animais em situação de abandono ou vulnerabilidade.

Ao final do encontro, ficou encaminhado que novas reuniões serão realizadas nas próximas semanas para definir metas e colocar em prática as primeiras ações conjuntas. Kitty Lima reforçou seu compromisso com uma causa que, segundo ela, vai além da proteção animal, é também uma questão de saúde pública e responsabilidade social.

Fonte: Assessoria