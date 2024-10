Fiscalização da Emdagro promove uso consciente de agrotóxicos

A equipe da Coordenadoria de Insumos Agropecuários e Agrotóxicos da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) realizou, nesta semana, uma ação de fiscalização educativa nos municípios de Cristinápolis, Arauá e Pedrinhas, região citrícola de Sergipe, com o objetivo de conscientizar produtores rurais sobre o uso adequado de agrotóxicos. A iniciativa, que integra uma rotina de trabalho da equipe, busca garantir a segurança alimentar, proteger a saúde dos trabalhadores rurais e promover a preservação ambiental.

As fiscalizações, que fazem parte de um esforço contínuo da Emdagro, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, para sensibilizar os produtores, são fundamentais para assegurar que os agrotóxicos sejam utilizados de maneira correta e segura. Segundo Aglênia Araújo, coordenadora de Insumos Agropecuários da Emdagro, a prioridade é orientar e educar os produtores. “Nosso foco não é a punição, mas sim a conscientização. No entanto, quando nos deparamos com situações graves, cumprimos o que estabelece a lei. Nesses casos, o produtor pode ser autuado, mas isso não significa que haverá necessariamente uma penalidade. A defesa apresentada é sempre analisada antes de qualquer decisão”, explicou.

Neste ano de 2024, já foram realizadas 281 fiscalizações, sendo 136 em propriedades rurais e o restante em estabelecimentos agropecuários. Esse quantitativo resultou em 18 advertências, oito apreensões e 20 infrações. A ação realizada nos municípios da região citrícola de Sergipe, que incluiu visitas a Cristinápolis, Arauá, Itabaianinha, Santa Luzia, Salgado, Umbaúba e Tomar do Geru, é parte de um esforço mais amplo que se estenderá por todo o mês de outubro. O objetivo é promover a sensibilização dos produtores sobre a importância do uso correto dos agrotóxicos para garantir que alimentos livres de resíduos químicos cheguem à mesa do consumidor, preservar a biodiversidade e proteger a saúde dos trabalhadores rurais.

Outro ponto abordado durante as fiscalizações é a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos, uma questão crucial para a preservação ambiental. “Orientamos todos os produtores, autuados ou não, sobre a correta devolução das embalagens vazias e a importância da destinação adequada. A preservação do meio ambiente é um compromisso que precisamos assumir de forma responsável”, destacou a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade.

Atuação fiscal

As fiscalizações são iniciadas com base em indícios de irregularidades, identificados por meio do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos (Siagro). A partir desses indícios, as equipes se dirigem às propriedades suspeitas para averiguar a situação. Muitas vezes, a identificação de um único problema pode desencadear uma série de fiscalizações em diferentes propriedades ou estabelecimentos comerciais. “A ação da Emdagro reforça o compromisso com a segurança alimentar e a sustentabilidade, promovendo uma agricultura responsável e consciente em Sergipe”, reforçou Aparecida.

