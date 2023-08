Fisioterapia Preventiva gratuita no GBarbosa Hiper Norte

Com inscrições limitadas, projeto é fruto da parceria entre o Instituto Cencosud Sustentabilidade e a faculdade Estácio

Com o objetivo de promover o bem-estar e a saúde da comunidade, o Instituto Cencosud Sustentabilidade e a faculdade Estácio iniciarão na próxima terça-feira, 8 de agosto, um programa voltado para a Fisioterapia Preventiva. A prática é recomendada para pessoas de todas as idades e auxilia no condicionamento físico, na prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida.

As sessões serão realizadas em grupo, conduzidas por professores e estudantes de Fisioterapia da Estácio às terças e quintas-feiras, na sede do Instituto Cencosud Sustentabilidade no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte. As inscrições são limitadas e podem ser feitas gratuitamente pelo WhatsApp (79) 98153-3485. O projeto tem duração até novembro de 2023 e os inscritos poderão participar até duas vezes por semana.

Fisioterapia Preventiva – Instituto Cencosud Sustentabilidade e Estácio

Local: Instituto Cencosud Sustentabilidade, no estacionamento do GBarbosa Hiper Norte

Terça:

Manhã – 08h às 09h // 09h às 10h

Tarde – 14h às 15h // 15h às 16h

Quinta:

Manhã – 08h às 09h // 09h às 10h

Tarde – 13h30 às 14h30

Por Roberta Barreto