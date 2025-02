“Fiz pensando em me proteger. Conversei antes de entrar em live e não me deram resposta alguma”, diz prefeito Dr. Saulo Galeguinho

O prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Dr. Saulo Galeguinho prestou esclarecimentos à população na última sexta-feira, 8, acerca dos fatos que o envolveram na quinta-feira, quando foi surpreendido por carros da Polícia de Caatinga fechando a entrada da sua residência.

Em formato de live no Instagram, o prefeito explicou o contexto ao se referir à uma ação policial descabida a qual foi alvo durante a campanha eleitoral, aquela época uma batida policial foi feita contra si e não foi encontrado nada que o incriminasse, ao contrário do seu adversário que jamais sofreu fiscalização. No pós campanha, ele tem enfrentado adversidades com os vereadores de oposição na Câmara Municipal que deram apenas 5% de remanejamento do orçamento. Naquele mesmo dia havia ocorrido uma sessão tensa com manifestações populares.

Diante de tudo isso, o prefeito foi surpreendido e acabou agindo de forma reativa, sem qualquer intenção de travar uma ação policial. “É preciso entender o contexto de tudo que aconteceu ontem na frente da minha casa. Sofri perseguição na campanha em uma ação parecida e não foi fácil lidar com um novo episódio durante um dia de forte tensão pela votação ocorrida na câmara e que poderia comprometer o futuro do nosso povo com paralisação de serviços pelos próximos dias”, disse.

Ele ainda pontuou o respeito e os laços da sua família com o militarismo, “Sou militar da reserva da Aeronáutica, meu pai é um militar reformado, meu irmão um militar da reserva e respeito demais o trabalho dos militares. Jamais agiria contra uma operação policial se eu tivesse a mínima ideia de que esta acontecia. Infelizmente, se eu tivesse sido minimamente informado na hora que iniciei o diálogo com os policiais, nada disso teria acontecido”, destacou.

Por fim, o prefeito afirmou: “É hora de olhar pra frente e dizer para aqueles que tanto atingiram a minha honra nas últimas horas que ao menos ouçam a minha versão e a repliquem nas suas páginas. Que Deus nos proteja e nos guie!”, completou.

Ascom Dr. Saulo