Focca: Pesquisa aponta virada de Mário de Mi Fontes em Riachão do Dantas

Uma pesquisa realizada nos dias 11 e 12 de setembro, com 470 entrevistas presenciais, no município de Riachão do Dantas, aponta uma virada eleitoral do candidato Mário de Mi Fontes (União Brasil) para o executivo local. Os números foram divulgados pelo comunicador Luiz Carlos Focca.

O levantamento executado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), registrado no TSE sobe o nº 05560/2024, no cenário induzido, traz Mário com 37,45% contra de 35,11% de Galego da Samba (PSD). Marina de Laelson (AVANTE) soma 11,49% e Dr. Renan (PT) pontua com 2,55%. Não sabe registra 10,21% e branco / nulo 3,19%.

Já no cenário espontâneo, Mário tem 29,79%, Galego 27,45%, Marina 9,79% e Renan 1,70%. Não a sabe soma 27,65% e branco / nulo 3,62%.

Na quesito rejeição, Galego da Samba é o candidato mais rejeitado, conforme a pesquisa do INOR. Ele soma 22,13%, Marina de Laelson 16,38%, Mário de Mi 14,26% e Dr. Renan 10,21%, NS/NR 37,02%.

Ascom- Mário de Mi Fontes