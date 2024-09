Focca: Totinha lidera pesquisa no município de Tomar do Geru

Uma pesquisa realizada no dia 20 de Setembro, com 400 entrevistas presenciais, no município de Tomar do Geru, aponta que o candidato a prefeito Totinha (PP) lidera a disputa para o executivo local. Os números foram divulgados pelo jornalista Luiz Carlos Focca.

O levantamento executado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobe o nº SE- 04817/2024, no cenário espontâneo, traz Totinha (PP) com 40% contra 39,25% de Jal Construções (PSD) . Branco/nulo marcam 3% e não sabe 17%.

Já no cenário induzido, Totinha (PP) tem 46,50% e Jal (PSD) 41,50%. Não sabem somam 9,50% e branco/nulo 2,50%.

Ascom – Totinha