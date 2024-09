Folia Formaturas chega para revolucionar mercado em Sergipe

Uma das mais consolidadas agências produtoras de eventos do nordeste, a Folia Entretenimento agora atuará, também, no planejamento completo de formaturas de nível superior e médio. O trio de empresários do Grupo Folia, Pedrinho Oliveira, João Motta e Pedro Geleia, lançou oficialmente o novo braço da empresa: o Folia Formaturas. Em evento realizado na Coroa do Meio, a equipe reuniu familiares, convidados, imprensa e influenciadores para fazer o lançamento.

Os serviços incluirão arrecadação, gestão financeira, contratação dos prestadores de serviço, assessoria geral dos eventos, design completo e prestação de contas, mantendo o selo de qualidade Folia em todos os pré-eventos, cerimônias religiosas, bailes de formatura e colação de grau.

De acordo com o CEO e fundador da Folia Entretenimento, Pedrinho Oliveira, a nova vertente é um sonho antigo da produtora. “Estamos com muita vontade e determinação em entregar algo nunca antes visto em Sergipe. A Folia Formatura é pensada há mais de dez anos com muito compromisso e responsabilidade visando entregar o melhor possível aos nossos clientes e formandos. Ao lado de grandes sócios, podem ter certeza que faremos o possível para transformar os eventos em sonhos inesquecíveis”, afirmou.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, o sócio fundador e gestor de produção da Folia Formaturas, Pedro Geleia, afirmou estar empolgado com o novo projeto. “Estamos muito preocupados em fazer todo o trajeto dos formandos da melhor maneira possível, desde a chegada até jogar o barrete para cima. Com muita inovação, tranquilidade, segurança e experiência, espero que vocês possam conhecer esse novo braço da empresa que é a Folia Formaturas”, disse.

Para o empreendedor e atuante do ramo de eventos há mais de 15 anos, João Motta, CFO e fundador da Folia Formaturas, fazer parte do projeto é motivo de honra e alegria. “Muito feliz em fazer parte desse braço da Folia Entretenimento, uma empresa tão comprometida em entregar os melhores resultados possíveis ao seus clientes. Se você quer uma experiência inigualável na sua formatura, diferente de tudo que conhece, vem com a gente”, concluiu.

O tradicional casting da Folia Entretenimento dispõe de mais de 40 artistas nacionais, incluindo nomes como Nattan, João Gomes, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandez e Felipe Amorim, por exemplo. Para mais informações, visite o site https://foliaformaturas.com/, busque por @foliaformaturas no Instagram, (79)99643-3509 via WhatsApp ou conheça a “Casa Folia”, localizada na rua Delmiro Gouveia, 860, no bairro Coroa do Meio em Aracaju.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing