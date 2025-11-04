FORNECIMENTO DE ÁGUA É TEMPORARIAMENTE SUSPENSO EM BAIRROS DE ARACAJU, SÃO CRISTÓVÃO E BARRA NA QUARTA

A Iguá Sergipe divulgou nota nesta terça-feira (04), informando que o abastecimento de água será temporariamente interrompido nesta quarta-feira (05), em diversos bairros de Aracaju, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, para a instalação de um novo equipamento no sistema de rede de água.

As informações passadas pela empresa são de que a intermitência terá início às 8 horas, com previsão de normalização gradual a partir das 20h da quarta-feira.

Em Aracaju, a suspensão ocorrerá nos bairros América, Novo Paraíso, Siqueira Campos, José Conrado de Araújo, Santo Antônio, Sanatório, 18 do Forte, Japãozinho, Industrial, Porto Dantas, Santos Dumont, Cidade Nova, Palestina, Lamarão, Dom Luciano, Getúlio Vargas, Centro, São José, Pereira Lobo e Cirurgia.

Em São Cristóvão, os bairros afetados serão Rosa Elze, Rosa Maria, Eduardo Gomes, Tijuquinha e Luiz Alves.

Já no município de Barra dos Coqueiros, a intermitência atinge os bairros Centro, Olimar, Marcelo Déda, Beira Rio, Costa Paradiso, Luar da Barra, Caminho da Praia, Espaço Tropical e Atalaia Nova.

A Iguá recomenda o uso consciente da água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que possam ser adiadas durante o período de manutenção.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais de atendimento: telefone e WhatsApp 0800 400 4482, agência digital www.digiigua.igua.com.br ou pelo aplicativo Digi Iguá.