Forró Caju 2023 chega ao fim em noite de São Pedro com multidão

A noite desta quinta-feira, 29, foi marcada pelo clima de despedida do Forró Caju 2023, evento que ao longo dos últimos sete dias recebeu milhares de pessoas na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais. O público se emocionou com cada show e já está ansioso pela edição do próximo ano.

Nesta noite de São Pedro, os shows foram marcados por muita emoção para o público formado por aracajuanos e turistas que aproveitaram a maior festa junina do estado, promovida pela Prefeitura de Aracaju. Na programação, o que não faltou foram artistas sergipanos e nacionais, começando com a apresentação de Erivaldo de Carira, seguida da banda Fogo na Saia, Luan Estilizado, Adelmario Coelho e Mari Fernandez.

A grande festa junina dos aracajuanos, programada para todos os tipos de público, teve a última noite de programação aberta pelo cantor e sanfoneiro sergipano Erivaldo de Carira, que puxou o fole e abriu e iniciou as apresentações sem deixar ninguém ficar parado. Ao som da sanfona e muita música nordestina, ele animou os forrozeiros de plantão com sucessos como “Fazenda Velha”, música que o acompanha desde 1984, e é a mais pedida em seus shows.

“O Forró Caju é muito importante para os artistas sergipanos, é uma grande vitrine, uma das melhores festas do ano em Aracaju. Não tem coisa melhor para a gente dançar e se divertir. É um evento em que a gente faz o autêntico forró, que a gente dança agarradinho, batendo coração com coração”, disse.

Fogo na Saia, a banda comandada pelo casal Nanda Kaprity e Xande Melo, foi a segunda a subir no palco Luiz Gonzaga. Com um repertório romântico, a banda embalou os corações dos forrozeiros mais apaixonados. Os cantores, que já estiveram no Forró Caju por cerca de 15 edições, dizem que se sentem em casa.

“O Forró Caju marca os festejos juninos do nosso estado, então para uma banda genuinamente sergipana é prazeroso subir nesse palco principal, levar o nosso amor, cantar as nossas músicas, pois o povo quer dançar forró”, disse Nanda Kaprity. Para o vocalista Xande Melo, apresentar-se no evento é sempre um desafio. “A cada ano que a gente toca no Forró Caju, já começa o desafio do próximo ano, porque é um evento em que todo mundo quer estar. Os artistas do Brasil inteiro do meio forrozeiro querem participar”, declarou.

O paraibano Luan Estilizado foi a terceira atração da noite desta quinta-feira, abrilhantando a festa com muito forró. O cantor assumiu o palco principal do Forró Caju e garantiu uma noite inesquecível para os fãs, com músicas novas e sucessos do São João, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, além do forró de vaquejada.

“O Forró Caju é muito especial para mim, já faz parte do meu calendário e do brasileiro. Estamos encerrando os festejos juninos aqui em Sergipe e eu sou muito feliz e grato a todos vocês. Agradeço ao prefeito Edvaldo Nogueira pela confiança e pelo convite mais uma vez. Preparamos um repertório muito especial e esperamos que todos curtam bastante, com músicas que estão nas paradas de sucesso. A gente fica muito feliz em participar de um evento tão grandioso como esse. E o carinho do povo sergipano por mim faz com que me senta em casa”, afirmou.

O cantor baiano Adelmário Coelho, uma das atrações mais esperadas e que sempre atrai um grande público, levantou o público com músicas já bem conhecidas do seu repertório, como “Não fale mal do meu país” e “Namorada Preferida”.

“Nós temos o ofício de trazer alegria para esse público forrozeiro de Aracaju nesse grande evento. Tenho grande gratidão à nação forrozeira sergipana, pessoas com quem dialogo diariamente. Sempre que venho aqui recebo esse afeto, esse carinho, esse amor. Digo que a tradição do Forró Caju é mais que sergipana, é brasileira. Por onde a gente anda, quando se fala em festa junina, pontua o Forró Caju como uma grande marca”, contou Adelmário.

O show de encerramento foi da cantora Mari Fernandez, artista cearense que viralizou na rede social Tik Tok com a música “Não, não vou”. Ela já se apresentou diversas vezes na capital sergipana, mas essa foi sua primeira vez no Forró Caju. “Neste São João eu fiz bastante shows aqui em Sergipe e agora vamos encerrar os festejos juninos aqui no Forró Caju, com um repertório muito especial Espero que todos curtam muito. Graças a Deus, a receptividade do público aracajuano é sempre maravilhosa”, declarou.

Foto: Marcelle Cristinne