Forró Caju 2023: noite de São João reúne grandes nomes

A noite de São João recebeu o brilho que merecia na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, na segunda noite de Forró Caju 2023. Neste sábado, 24, o que não faltou foram motivos para celebrar o Santo Festeiro e, no palco principal, o Luiz Gonzaga, grandes artistas como Mestrinho e Zé Ramalho fizeram o público vibrar e se emocionar com grandes sucessos.

Abrindo a noite, a banda sergipana Zé Tramela trouxe para o palco tudo aquilo que um bom forrozeiro gosta e aqueceu todo o espaço com o som do forró universitário. Para a banda que já tem um longo histórico com o Forró Caju, estar no evento na noite de São João tem um gosto ainda mais especial.

“Sempre é uma grande expectativa participar do Forró Caju, ainda mais quando dividimos o palco com os nomes desta noite. Hoje, estamos no pico do São João, essa data tão especial pra gente que faz forró. Essa festa tem um significado muito importante, sobretudo para as atrações locais que são fomentadas, além de outros setores que são movimentados. Poder participar de um evento como esse é crucial”, destaca o vocalista da banda, Tuka Veloz.

Outro nome sergipano de fama nacional, Mestrinho trouxe consigo as raízes de família e, além da sua companheira, a sanfona, carregou ritmos que faz muita gente dançar e se encantar. Filho de outro importante músico sergipano, Erivaldo de Carira, o cantor honrou as tradições e berço em cada canção.

“Mais um ano de Forró Caju e mais um ano estando aqui com muita honra nesse evento lindo, ainda mais porque é a minha terra. Para mim, é um prazer muito grande. Voltar para casa é bom demais e, quando eu venho pro Forró Caju é uma oportunidade de reviver meus laços e isso eu coloco no palco. Trago tudo dentro do meu coração. Minha primeira inspiração, antes de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, foi meu pai. Poder saber que ele pode ver minha trajetória e, hoje, segue ao meu lado junto à minha mãe é extremamente importante para o meu caminhar. Tudo isso eu levo para os meus shows com muita alegria”, pontua Mestrinho que tocou, além de suas referências, outros nomes como a saudosa Marília Mendonça.

Já com o público acalorado, Zé Ramalho dominou o palco com sua voz marcante e canções emblemáticas. Durante cerca de uma hora e meia, o cantor reuniu seus principais sucessos e embalou o clima do Forró Caju.

A noite seguiu com um representante marcante da cidade pernambucana de Olinda. Jorge de Altinho reforçou os ares de raízes nordestinas e trouxe para o palco Luiz Gonzaga a força do forró tradicional.

“É maravilhoso voltar ao Forró Caju. Desde sempre esse público me acolheu e me sinto muito feliz por estar em Aracaju. Foram dois anos parados por causa da pandemia e, hoje, estamos na estrada, fazendo as pessoas felizes e Aracaju tem um forró maravilhoso, o que torna ainda melhor estar no palco. Me identifico muito com o povo sergipano e as festividades daqui têm uma grande representatividade para a cultura nordestina, tem um valor histórico significativo. A importância dessa festa já é reconhecida por todos. Quem quer um bom forró, com as tradições preservadas, sabe que pode vir a Aracaju”, ressalta Jorge de Altinho.

Para fechar a noite, a batida forte da música da banda Zuerões do Forró, que agitou as primeiras horas do domingo. “É a nossa estreia no palco principal e é uma emoção muito grande, faltam até as palavras, ainda mais por dividirmos o palco com grandes nomes como os que tocaram hoje. Então, é só agradecer por essa oportunidade”, frisa Marjory Yasmim. “Tocar em casa é maravilhoso e nós viemos aproveitar o máximo dessa noite”, completa Denny.

O Forró Caju continua na noite deste domingo. Confira a programação:

20h – Rafinha o Big Love

21h30 – Héloa / Silvério Pessoa

23h – Danielzinho Junior

00h30 – Cintura Fina

2h – Forró Prime

Foto: Marcelle Cristinne