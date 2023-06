Forró Caju 2023 terá programação da véspera do São João, 23, ao dia de São Pedro, 29 de junho em Aracaju

A abertura oficial do Forró Caju 2023, um dos maiores festejos juninos do país, ocorrerá na próxima sexta-feira, 23, véspera do dia de São João. O evento, uma realização da Prefeitura de Aracaju, deve reunir cerca de 70 mil pessoas por noite na praça Hilton Lopes, entre os mercados, e seguirá até o dia de São Pedro, 29 de junho, com atrações de renome local e nacional se apresentando nos Palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho e no Arraiá da Clemilda.

Voltado à valorização das tradições locais e da cultura popular nordestina e ao fortalecimento do turismo, o Forró Caju 2023 foi iniciado no último dia 12 de junho com o São João na Praça – um projeto paralelo integrado à programação e realizado em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac – e inclui também o Circular Junino e o Forró nos Bairros, realizado nos dias 16 e 17 nos bairros América, Bugio, Farolândia e 17 de Março.

Para o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracjau (Funcaju), Luciano Correia, o Forró Caju 2023 “é a consolidação de um modelo de organizar eventos públicos da Prefeitura de Aracaju”. “São várias secretarias que se somam à Funcaju para que o evento aconteça com a organização que merece. E esse ano promete, com uma programação diversa, que contempla diversos ritmos e que mantém o maior índice de música raiz, mas, ao mesmo tempo, não deixa de oportunizar que outras linguagens da juventude façam parte”, destaca.

Dado o público que atrai, o Forró Caju destaca a capital sergipana em todo o país, além de atrair turistas e gerar emprego e renda, movimentando o comércio local, hotelaria, bares, restaurantes, entre outros setores da economia. Na véspera do São João, a programação do Forró Caju 2023 terá início às 17h, com apresentação do trio Dialeto Nordestino, no palco Gerson Filho. Na sequência, sobem ao palco Trio Baião de 3, Thais Nogueira, Valtinho do Acordeon e Cobra Verde. E no palco principal, o Luiz Gonzaga, a partir das 20h, no Palco Luiz Gonzaga, o público assistirá aos shows de Danielzinho Kaceteiro, Mano Walter, Alceu Valença, Rojão Diferente e Gustavo Mioto.

Artista consagrado nacionalmente, o cantor e compositor Alceu Valença afirma estar com grande expectativa para tocar no Forró Caju. “Para essa festa grandiosa, estou preparando um pouco do meu vasto repertório, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, as festas do período junino. O meu álbum ‘Meu querido São João’, em que o show é baseado, traz isso tudo e um pouco mais e vou trazê-lo para o Forró Caju. Podem esperar coisa boa, com público bom, banda boa. Podem esperar o melhor”, antecipa.

Aracajuanos e turistas já estão animados e ansiosos para o início do evento. É o caso do estudante Matheus Marques, de 22 anos, que elogia a programação do evento. “Já participei de edições passadas. Eu irei neste ano justamente por causa da programação, que está show de bola. Quero ir aos shows, de preferência, de Calcinha Preta e Alceu Valença. Nesses festejos juninos quero aproveitar o máximo que eu puder das festas”, declarou Matheus.

Quem também está ansiosa para ouvir o som da banda sergipana Calcinha Preta é a dona de casa Manoela Matos, de 27 anos, que se prepara para prestigiar o evento pela primeira vez. “Eu gosto muito de forró e, se tudo der certo, irei com meu esposo. A programação está muito boa. Quero muito ver Calcinha Preta, que é uma banda do nosso estado e que faz muito sucesso. Este ano, como não estamos mais na pandemia, vejo que a programação para os festejos juninos está bem animada”, disse.

Programação completa

Palco Luiz Gonzaga

23 de junho

20h – Danielzinho Kaceteiro

21h30 – Mano Walter

23h – Alceu Valença

00h30 – Rojão Diferente

2h – Gustavo Mioto

24 de junho

20h – Zé Tramela

21h30 – Mestrinho

23h – Zé Ramalho

00h30 – Jorge de Altinho

2h – Zuerões do Forró

25 de junho

20h – Rafinha o Big Love

21h30 – Héloa / Silvério Pessoa

23h – Danielzinho Junior

00h30 – Cintura Fina

2h – Forró Prime

26 de junho

20h- Orquestra Sanfônica de Aracaju

21h30 – Isabela Serpa

23h – Solange Almeida

00h30 – Calcinha Preta

2h – Raí Saia Rodada

27 de junho

20h – Luanzinho

21h30 – Jonas Esticado

23h – João Gomes

00h30 – Unha Pintada

2h – Cavaleiros do Forró

28 de junho

20h – Balança Eu

21h30 – Zé Vaqueiro

23h – Joelma

00h30 – Xote Baião

2h – Xand Avião

29 de junho

20h – Erivaldo de Carira

21h30 – Fogo na Saia

23h – Luan Estilizado

00h30 – Adelmario Coelho

2h – Mari Fernandez

Arraiá da Clemilda e palco Gerson Filho

23 de junho

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Trio Baião de 3

20h – quadrilha junina

20h30 – Thais Nogueira

22h – Valtinho do Acordeon

23h30 – Cobra Verde

24 de junho

17h – Trio seu Bina

18h30 – Scurinho Zabumbada

20h – quadrilha junina

20h30 – Dudu Moral

22h – Casaca de Couro

23h30 – Mimi do Acordeon

25 de junho

17h – Trio Piauí

18h30 – Forró Candeeiro de Prata

20h – quadrilha junina

20h30 – Tatah Santana

22h – Virgínia Fontes

23h30 – Forró Corisco do Trovão

26 de junho

17h – Trio Itapoã

18h30 – Jailson do Acordeon

20h – quadrilha junina

20h30 – Pedro Luan

22h – Forró os 3 Moleques

23h30 – Gilvan do Rojão

27 de junho

17h – Trio Xote Moleque

18h30 – Robertinho dos 8 Baixos

20h – quadrilha junina

20h30 – Lourinho do Acordeon

22h – Banda Forró 10

23h30 – Paroara

28 de junho

17h – Robson do Rojão

18h30 – Forró Maturi

20h – quadrilha junina

20h30 – Sergival

22h – Chico Queiroga e Antonio Rogério

23h30 – Forró Cuscuz com Leite

29 de junho

17h – Trio Ave Rara

18h30 – Forró Paraxaxá

20h – quadrilha junina

20h30 – João da Passarada

22h – Naurêa

23h30 – Marcelo Lacerda.

Foto André Moreira

Por Tirzah Braga