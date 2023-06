Forró Caju 2023: terceira noite de programação é marcada pela musicalidade sergipana

A praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, foi palco de mais uma noite de Forró Caju 2023 , neste domingo, 25. A programação foi para lá de especial, apenas com artistas sergipanos e uma diversidade de ritmos musicais que marcaram as apresentações do palco principal. Muito forró, piseiro, arrocha, entre outros estilos levantaram o astral do público. A chuva deu uma trégua e a grande festa realizada pela Prefeitura de Aracaju trouxe diversas atrações bastante aguardadas pelo público, que dançou e cantou com emoção as suas músicas prediletas.

Quem iniciou a programação foi Rafinha O Big Love, cantor natural de Lagarto, um dos maiores fenômenos nacionais do arrocha na atualidade. O artista embalou aracajuanos e turistas com os seus grandes sucessos. Dono de hits como “Iludido, Eu” e “Meu Amor É Seu”, o cantor de arrocha possui marcas expressivas de visualizações nos serviços de streaming e plataformas digitais. “Para mim é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez tocando no Forró Caju. Estou muito feliz por ter esse povo todo para arrochar até altas horas. Essa festa mostra a valorização do artista sergipano. Para mim é um sonho, como artista, estar em um evento desse porte. Vamos ter muito arrocha, seresta, um pouco de tudo”, disse.

Logo em seguida foi a vez da multiartista sergipana Héloa subir ao palco Luiz Gonzaga, com um show que reverenciou grandes músicas do cancioneiro popular e clássicos do forró, além da ancestralidade afroindígena presente na sua obra. A apresentação contou com a presença de um convidado bastante especial, o cantor pernambucano Silvério Pessoa. Juntos, nessa união entre Sergipe e Pernambuco, os artistas homenagearam a presença de mulheres no forró, como Clemilda e Anastácia.

“É muito importante estar no palco que recebe o nome de Luiz Gonzaga, o grande ícone do forró, e trazer sucessos que são inspiração para o meu trabalho. O Forró Caju é importante para a construção de público que nos acompanha em nossa caminhada. Esse é um momento de celebrar, de sorrir junto e sentir essa energia que vem do público que faz essa noite tão especial”, afirmou.

Os forrozeiros de plantão puderam curtir também o show do cantor Danielzinho Júnior, presença marcante nesta terceira noite do Forró Caju. Natural de Itabaiana, o artista é a nova revelação do piseiro, e fez o público vibrar com um repertório atualizado para embalar as festas juninas. “Acho que todos os músicos e cantores sergipanos têm o sonho de tocar no Forró Caju, e comigo não é diferente. Preparamos um repertório diferenciado, bastante eclético e que vai agradar a todos. Tem arrasta-pé, forró, vaquejada, música de boate, entre outros ritmos”, declarou.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, a banda Cintura Fina esquentou o público e fez todo mundo dançar um bom forró pé de serra, piseiro, entre outros sucessos apaixonados, como a música “Eu e a Vaqueira”, cujo clipe já alcançou mais de 140 mil visualizações. A banda já é experiente no Forró Caju, e mesmo assim, seus integrantes estavam ansioso para a apresentação deste domingo.

“Todos os anos a gente toca no Forró Caju. Nós sempre somos bem recebidos, o povo canta, se anima, se alegra, então não temos como esperar outra coisa de Aracaju a não ser um grande show”, disse o cantor Neto Marques. Opinião semelhante teve a cantora Márcia Gloover. “Aracaju é o país do Forró. Todos os anos estamos aqui e só temos a agradecer. A expectativa de tocar aqui é sempre para cima. A gente joga energia positiva nas pessoas e recebe a energia de volta”, afirmou.

Fechando a noite, a banda Forró Prime tirou o público do chão com seu bom forró. O cantor Itauan Nogueira, que no passado assistia aos shows do Forró Caju, agora sobe no palco e contagia o público. “Para mim é a realização de um sonho estar tocando aqui, com um repertório em que a gente aborda tanto músicas atuais quanto antigas. Eu curtia o Forró Caju desde os meus 16 anos, e agora estar aqui nesse palco, entre bandas tão importantes, é algo maravilhoso”, disse.

Para acessar a programação completa, basta clicar aqui.

Foto Michel Oliveira

A praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, foi palco de mais uma noite de Forró Caju 2023 , neste domingo, 25. A programação foi para lá de especial, apenas com artistas sergipanos e uma diversidade de ritmos musicais que marcaram as apresentações do palco principal. Muito forró, piseiro, arrocha, entre outros estilos levantaram o astral do público. A chuva deu uma trégua e a grande festa realizada pela Prefeitura de Aracaju trouxe diversas atrações bastante aguardadas pelo público, que dançou e cantou com emoção as suas músicas prediletas.

Quem iniciou a programação foi Rafinha O Big Love, cantor natural de Lagarto, um dos maiores fenômenos nacionais do arrocha na atualidade. O artista embalou aracajuanos e turistas com os seus grandes sucessos. Dono de hits como “Iludido, Eu” e “Meu Amor É Seu”, o cantor de arrocha possui marcas expressivas de visualizações nos serviços de streaming e plataformas digitais. “Para mim é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez tocando no Forró Caju. Estou muito feliz por ter esse povo todo para arrochar até altas horas. Essa festa mostra a valorização do artista sergipano. Para mim é um sonho, como artista, estar em um evento desse porte. Vamos ter muito arrocha, seresta, um pouco de tudo”, disse.

Logo em seguida foi a vez da multiartista sergipana Héloa subir ao palco Luiz Gonzaga, com um show que reverenciou grandes músicas do cancioneiro popular e clássicos do forró, além da ancestralidade afroindígena presente na sua obra. A apresentação contou com a presença de um convidado bastante especial, o cantor pernambucano Silvério Pessoa. Juntos, nessa união entre Sergipe e Pernambuco, os artistas homenagearam a presença de mulheres no forró, como Clemilda e Anastácia.

“É muito importante estar no palco que recebe o nome de Luiz Gonzaga, o grande ícone do forró, e trazer sucessos que são inspiração para o meu trabalho. O Forró Caju é importante para a construção de público que nos acompanha em nossa caminhada. Esse é um momento de celebrar, de sorrir junto e sentir essa energia que vem do público que faz essa noite tão especial”, afirmou.

Os forrozeiros de plantão puderam curtir também o show do cantor Danielzinho Júnior, presença marcante nesta terceira noite do Forró Caju. Natural de Itabaiana, o artista é a nova revelação do piseiro, e fez o público vibrar com um repertório atualizado para embalar as festas juninas. “Acho que todos os músicos e cantores sergipanos têm o sonho de tocar no Forró Caju, e comigo não é diferente. Preparamos um repertório diferenciado, bastante eclético e que vai agradar a todos. Tem arrasta-pé, forró, vaquejada, música de boate, entre outros ritmos”, declarou.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, a banda Cintura Fina esquentou o público e fez todo mundo dançar um bom forró pé de serra, piseiro, entre outros sucessos apaixonados, como a música “Eu e a Vaqueira”, cujo clipe já alcançou mais de 140 mil visualizações. A banda já é experiente no Forró Caju, e mesmo assim, seus integrantes estavam ansioso para a apresentação deste domingo.

“Todos os anos a gente toca no Forró Caju. Nós sempre somos bem recebidos, o povo canta, se anima, se alegra, então não temos como esperar outra coisa de Aracaju a não ser um grande show”, disse o cantor Neto Marques. Opinião semelhante teve a cantora Márcia Gloover. “Aracaju é o país do Forró. Todos os anos estamos aqui e só temos a agradecer. A expectativa de tocar aqui é sempre para cima. A gente joga energia positiva nas pessoas e recebe a energia de volta”, afirmou.

Fechando a noite, a banda Forró Prime tirou o público do chão com seu bom forró. O cantor Itauan Nogueira, que no passado assistia aos shows do Forró Caju, agora sobe no palco e contagia o público. “Para mim é a realização de um sonho estar tocando aqui, com um repertório em que a gente aborda tanto músicas atuais quanto antigas. Eu curtia o Forró Caju desde os meus 16 anos, e agora estar aqui nesse palco, entre bandas tão importantes, é algo maravilhoso”, disse.

Para acessar a programação completa, basta clicar aqui.

Foto Michel Oliveira