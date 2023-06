Forró Caju 2023: vacinação contra a covid-19 e influenza segue até o próximo dia 29. Veja os locais em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS),segue com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra covid-19 e influenza e uma das ações adotadas é o ponto de vacinação durante todos os dias do Forró Caju 2023.

Do início da festa, dia 23, até o domingo, 25, foram aplicadas 29 doses dos imunizantes, sendo 17 contra influenza e 12 contra covid. Podem ser vacinadas todas as pessoas a partir dos 12 anos, basta comparecer ao ponto instalado ao lado do Posto Médico da festa até dia 29, das 19h às 2h, com documento de identificação e cartão de vacina.

A coordenadora de Imunização, Larissa Ribeiro, destaca a importância de mais uma estratégia de vacinação. “O Forró Caju é uma das festas mais tradicionais que temos e a população que está prestigiando o evento pode aproveitar a oportunidade de se prevenir. As equipes também podem orientar sobre dúvidas e outras recomendações”, explica.

Outros Pontos

A Saúde de Aracaju disponibiliza vacinas contra covid-19 e influenza nas 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta, das 8h às 16h. Em quatro UBSs, o horário estendido vai até as 18h: Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Francisco Fonseca (18 do Forte) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Nas UBSs também é possível receber doses de rotina que constam no calendário nacional de vacinação

Também tem vacinação nos três shoppings da capital (Aracaju Parque, RioMar e Jardins), de segunda a sábado, das 10h às 16h, além de outras ações como vacinação em órgãos públicos e privados, escolas municipais e particulares, entre outras iniciativas.

Com informações e foto da SMS