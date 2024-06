FORRÓ CAJU 2024: FESTA SUPERA A EXPECTATIVAS E EMOCIONA MULTIDÃO NA PRAÇA DOS MERCADOS, EM ARACAJU

A energia contagiante desta terça-feira (25), terceira noite do Forró Caju 2024, marcou profundamente a memória dos sergipanos e turistas que lotaram a praça de eventos Hilton Lopes, na região dos mercados.

Organizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o evento é um verdadeiro espetáculo de ritmos e sons. As atrações musicais contam com um palco imponente, um show de luzes e uma aparelhagem de som de alta qualidade.

A primeira apresentação da noite ficou por conta da Orquestra Sanfônica, que brindou o público com um repertório envolvente, que incluiu forró, xaxado, baião, chorinho, samba, tango e outros ritmos da música brasileira. Para o público e para os integrantes da Orquestra, foi uma noite memorável.

O maestro da Orquestra, Evanilson Vieira, destacou que o Forró Caju é um evento consolidado e sempre aguardado por todos. “A gente toca em todos os lugares, mas a expectativa maior é que chegue o Forró Caju para que a gente possa sentir o calor humano do público, a recepção maravilhosa que sempre tem conosco. Hoje teremos a participação de Mestrinho e dos companheiros da Orquestra. Será um show do jeito que o povo de Aracaju gosta”, salientou Evanilson.

Logo em seguida, foi a vez de Mestrinho, cantor, compositor e acordeonista, que por onde passa levanta o público. Neto de Manezinho de Carira e filho do cantor Erivaldo de Carira, o itabaianense mostrou mais uma vez que tem a musicalidade correndo nas veias, o que faz dele um dos artistas sergipanos mais aguardados do Forró Caju.

Para ele, é sempre um privilégio voltar para Sergipe e tocar na sua terra. “É bom mostrar para os meus conterrâneos o trabalho que eu estou fazendo por aí. Para mim, é muito gostoso isso, porque é um lugar que eu considero demais. No show de hoje, energia não vai faltar e o repertório será ressaltando grandes nomes da cultura, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros. “Mas a gente também incrementa coisas com a minha personalidade, com meus arranjos, composições autorais, e fica bem bonito, sem perder a essência do forró”, declarou.

Mestrinho também fez uma participação especial na apresentação da Orquestra Sanfônica, a convite do maestro Evanilson Vieira. “É uma orquestra maravilhosa que divulga nossa cultura, com vários sanfoneiros, novas gerações chegando, estimulando mais gerações a aprender a tocar sanfona. Isso é muito importante, e se eu puder contribuir com isso, eu vou contribuir. É por isso que hoje eu vou participar do show deles, que é maravilhoso”, disse.

A terceira grande atração da noite foi uma das atrações mais pedidas pelo público, a cantora Simone Mendes. Em carreira solo, ela agitou a numerosa plateia que lotou a praça de eventos Hilton Lopes. A dona de uma das vozes mais famosas da música brasileira atual tomou conta do evento e foi acompanhada por uma multidão de fãs que cantaram juntos os seus maiores sucessos.

Como não podia faltar, a banda sergipana Calcinha Preta, mais uma vez, mostrou a que veio e transformou o Forró Caju em um evento imperdível. Milhares de pessoas entoaram suas canções de amor, como “Louca Por Ti”, e “Hoje à Noite”. As suas músicas entraram na mente e no coração do público, formado por fãs e admiradores. O cantor Bell Oliver afirmou que, mesmo com tantos shows na agenda, a banda continua firme para mais uma apresentação.

“Aqui não tem ninguém cansado. Quando a gente faz o que ama e recebe o carinho do público, todo o cansaço vai embora, e nós estamos muito felizes. Esse é um ano muito especial para o Calcinha Preta porque estamos tocando bastante em nosso estado. A gente ama tocar aqui, rever os amigos. E viemos ao Forró Caju matar a saudade do nosso povo”, declarou. Já o vocalista Daniel Diau, destacou a sua gratidão por esse momento especial.

“Para a gente, é uma honra e é gratificante, pois tem gente que vem do interior e de outros estados, muitos turistas. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, pelo carinho que todos têm com a gente. Esse é mais um Forró Caju, com um repertório bem eclético e bem romântico para todos”, disse. A cantora O’hara Ravick complementou. “Vamos levar muita alegria e muita música boa, porque o Forró Caju é isso, e a Calcinha Preta está aqui para fazer um grande show para todos”, afirmou.

A programação da terceira noite do Forró Caju fechou com a banda Fogo na Saia, comandada pelo casal Nanda Kaprity e Xande Melo, “duas vozes e um só coração”. Eles embalaram os corações dos mais apaixonados com o seu repertório romântico. A banda embalou os corações dos forrozeiros mais apaixonados, com músicas sobres amores que deram certo.

“É uma honra estar de volta nesse evento maravilhoso. Cada ano que passa a responsabilidade aumenta ainda mais e eu fico muito feliz de cantar em casa. A gente está rodando o Brasil todo, mas quando chega em casa é diferente”, disse Xande. Já a cantora Nanda disse que “Aracaju, hoje, pode aguardar um show cheio de muita paixão, muito romantismo e, claro, todo o nosso carinho aos nossos fãs daqui de Aracaju, que certamente estão aqui no nosso Forró Caju”.

AAN – Foto: Alberto Cézar