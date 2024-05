Forró Caju 2024: PMA abre chamamento público para comerciantes e ambulantes

Todos os anos, o Forró Caju reúne uma multidão de sergipanos e turistas nos mercados centrais de Aracaju, que se transformam em um dos maiores arraiás do país e um dos mais importantes palcos da cultura nordestina, com atrações sergipanas e nacionais de peso. Para o grande público, um dos momentos mais aguardados que precede ao evento, que será realizado de 23 a 29 de junho, é o anúncio da programação, feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira no início desse mês.

Para comerciantes e ambulantes, a expectativa, neste momento, é com relação ao período de cadastramento para comercialização de produtos, e posterior sorteio, anunciados nesta terça-feira, 21, pela Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Como afirma o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o Forró Caju é um evento democrático, realizado com segurança e organizado em todos os detalhes, e também é aguardado por empresários, comerciantes e ambulantes, “haja vista as oportunidades de bons negócios”, frisa. “Esse evento movimenta a economia local e gera emprego e renda a centenas de trabalhadores e famílias”, completa.

O cadastro dos interessados será realizado entre os dias 27 e 29 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na nova sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimentos (Direpa), localizada na rua Dom Pedro II, 135, bairro Ponto Novo. Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência de Aracaju e certificado de Curso de Manipulação de Alimentos emitido por instituições oficiais. Para alguns segmentos específicos, será necessário apresentar documentos do equipamento em nome do candidato.

“Estamos disponibilizando um total de 200 vagas para a comercialização de diversos produtos, de forma a contemplar a diversidade de opções que os aracajuanos, sergipanos e turistas esperam encontrar durante os dias de programação. Para adereços juninos teremos 38 vagas; para amendoim serão 27; balas/cigarros, 50 vagas; bebidas comercializadas em tenda, dez vagas; drinks comercializados em barraca, 16 vagas; bebidas comercializadas via isopores 30 vagas; lanches diversos comercializados em tenda, 21 vagas; towner 3X3 serão quatro vagas vagas; e food truck trailer 4X3 também quatro vagas. É um grande evento, com toda uma estrutura, organização e uma programação especial”, afirma Bruno.

O sorteio dos nomes cadastrados e suplentes para preencher possíveis desistências será no dia 4 de junho, a partir das 10h, na Direpa. O sorteado deverá pagar uma taxa que vai de R$55,00 a R$626,00, dependendo do segmento, até o dia 12 de junho. Já a retirada dos crachás ocorrerá até o dia 19, sob pena do selecionado ser substituído em ambos os casos.

Durante o evento, algumas regras deverão ser seguidas, como a proibição de venda de bebidas em recipientes de vidro e a comercialização da bebida “príncipe maluco”. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do número (79) 3021-9939.

Fonte e foto: Ascom Emsurb