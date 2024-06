FORRÓ CAJU 2024: SEGUNDA NOITE DE FESTA AGITA O PÚBLICO COM PROGRAMAÇÃO IMPECÁVEL EM ARACAJU

O Forró Caju 2024 já entrou para a história. O chão da Praça de Eventos Hilton Lopes tremeu nesta segunda-feira, 24, Dia de São João, segunda noite da festa realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Uma multidão tomou conta do espaço entre os mercados centrais para dançar, cantar e vibrar a cada apresentação dos artistas que subiram no palco Luiz Gonzaga. A noite foi tomada por uma energia vibrante e cheia de arrepios que só a música é capaz de causar.

Com uma programação recheada, rica em talento, alegria e tradição, este segundo dia contou com apresentações de cantores e bandas locais e nacionais, a exemplo da dupla Ramon e Randinho, que deram início ao grande momento; seguidos do músico aracajuano Pedro Lua. Às 23h, quem deu continuidade à festa foi a cantora Ana Castela, misturando o modão com ritmos modernos; em seguida, Michel Teló animou o público com seu repertório que estava na boca do povo. Jeanny Lins e Dedé Brasil encerram a segunda noite em grande estilo e empolgação.

Amigos de infância, apaixonados por forró e vaquejada, Ramon e Randinho, contam que decidiram formar uma dupla e cantar sobre o que gostam. Com mais de 500 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais, lançaram, no final de 2022, o CD ‘Falando de Amor e Cantando Vaquejada’, com 18 singles. A dupla falou sobre a emoção de cantar para o público aracajuano.

“É muito bom estar em Aracaju. Foi muito bom encontrar esse público diferente do que estamos acostumados, público mais jovem. São pessoas que têm a chance de nos acompanhar por mais tempo. Muito gratificante fazer um show no país do forró, com essa organização excelente. Quando o público é mais jovem, sabemos que é uma galera que daqui a dez ou 20 anos vai poder falar que estiveram aqui, no nosso show”, disse Randinho emocionado.

O segundo artista a subir ao palco foi o músico aracajuano que tem conquistado o coração de Sergipe. Pedro Lua já lançou três álbuns autorais com muita autenticidade e ritmo. Ele é dono do hit ‘Cajueiros dos Papagaios’, música em homenagem à capital sergipana. Pedro relembrou sua infância, quando acompanhava seu pai, Rogério, fazendo show também no Forró Caju.

“É uma sensação maravilhosa estar aqui. Apesar de ser a primeira vez fazendo show nesse palco, ainda criança ,eu acompanhava meu pai, que por muitos anos deu vida às suas músicas aqui nessa praça. Hoje, posso afirmar com muito orgulho que sou uma atração do palco Luiz Gonzaga. Estar sempre participando desses eventos promovidos pela Prefeitura de Aracaju é fruto de um trabalho que vem sendo realizado há um bom tempo. Meu pai, Rogério, é uma grande referência para mim e hoje, mesmo com a ausência física dele, estou dando continuidade ao seu talento e construindo minha história. A gestão sempre me acolhe e sou grato à administração por isso”, declarou.

A terceira grande atração da noite foi a cantora Ana Castela, ou Boiadeira, como ficou conhecida. Ana ficou conhecida nacionalmente após o lançamento do hit “Pipoco”, em parceria com a cantora Melody e o DJ Chris no Beat. Entre os anos de 2021 e 2023, a cantora gravou vários sucessos como “Neon” e “As meninas da Pecuária”, mas somente em maio de 2023 aconteceu a gravação do seu primeiro álbum ao vivo, o “Boiadeira Internacional”. Com um público diferenciado, a cantora atraiu cerca de 2.000 crianças e adolescentes, que foram devidamente identificadas com pulseiras na entrada do evento.

“É muito encantador chegar aqui e descobrir que tem esse público lindo me esperando, especialmente as crianças, que tem chamado bastante atenção nos meus shows. Preparamos um repertório sensacional, que passeia entre músicas tradicionais e modernas. Estou muito contente por ter recebido o convite para estar aqui em Aracaju, em um feriado que é tão importante para os nordestinos. Meu foco é sempre levar alegria por onde passo e acredito que a gestão também notou isso”, completou.

O cantor Michel Teló foi a quarta atração da noite. Ele, que já esteve presente em outras comemorações da cidade, disse que é sempre muito gratificante estar em Aracaju. “Estou muito feliz em poder voltar aqui no Forró Caju, em uma festa tão bonita, especial e em uma noite tão importante. Trouxe minha sanfona para fazer um show no nível que os nordestinos merecem, com músicas que homenageiam esta região e celebram o amor. É uma responsabilidade muito grande tocar no feriado de São João. É legal poder viajar o Brasil e conhecer a cultura de cada cidade. O São João daqui é diferenciado, estou feliz em voltar. Agradeço o carinho dos aracajuanos e de toda gestão. Espero voltar mais vezes”, disse.

Para finalizar a noite em grande estilo, subiram ao palco Luiz Gonzaga a dupla Jeanny Lins e Dedé Brasil. “Estamos felizes por estarmos nessa festa maravilhosa, que é o Forró Caju. Vamos transmitir o que temos de melhor em nossas canções: amor, alegria e paz. Preparamos um repertório diferente para esse feriado, que pretende encantar o público presente. O Forró Caju faz parte da nossa história, estivemos presentes na primeira edição realizada e, de lá pra cá, a gestão tem nos acolhido e valorizado a nossa música. Estar aqui é muito bacana, é um reconhecimento do nosso trabalho. Agradecemos a Prefeitura de Aracaju, na pessoa do prefeito Edvaldo Nogueira, que durante seus quase oito anos de gestão sempre nos deu oportunidade de apresentar o nosso trabalho”, finalizou.

Foto: Alberto Cézar/PMA