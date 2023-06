Forró Caju: artistas sergipanos comandam palco principal neste domingo

Neste domingo (25), o palco principal da festa realizada pela Prefeitura de Aracaju vai ser integrado, do início ao fim, por artistas da terra, numa contemplação às raízes, tradições e riqueza de talento daqueles que produzem e fazem arte para dentro e fora do estado.

Essa celebração à sergipanidade tem início às 20h, com Rafinha o Big Love. Em seguida, às 21h30, Héloa recebe o pernambucano Silvério Pessoa. Seguindo a noite, às 23h, Danielzinho Júnior dá o tom da noite, abrindo espaço, logo depois, às 00h30, para a banda Cintura Fina. Para fechar, às 2h, sobe ao palco a banda Forró Prime.

No show “Héloa convida Silvério Pessoa”, a cantora sergipana se une ao artista pernambucano para homenagear a presença de mulheres. “Mulheres como Anastasia e Clemilda, clássicos do forró, além do nosso trabalho autoral e a força das manifestações da cultura popular com foco afroindígena. A união de Sergipe e Pernambuco representada nas nossas vozes exaltando nossos grandes conterrâneos no universo do forró, nacional e internacionalmente. Eu amo Sergipe profundamente e todo meu trabalho exalta as minhas raízes. Tocar em casa é um momento de grande relevância para mim e para a minha carreira e, ainda, no período junino, que eu amo, a alegria triplica”, ressalta a cantora.

Outra banda sergipana, Cintura Fina, vai tocar em nova formação. Agora, contando com a cantora Márcia Gloover. “O Forró Caju é considerado, hoje, um dos maiores eventos de forró do Brasil. A Cintura Fina tem a honra de fazer parte dessa história. Tocamos em algumas edições e é contagiante a energia do público. Se Sergipe é o país do forró, Aracaju é a capital que mais respira a cultura nordestina. Estamos muito felizes e muito ansiosos para pisar mais uma vez no palco do Forró Caju”, destaca o vocalista Neto Marques.

Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

Complementando esse caldeirão de sergipanidade, o palco Gerson Filho e o Arraiá da Clemilda integram mais artistas do estado à programação da terceira noite do Forró Caju 2023, com apresentações a partir das 17h.

Confira a programação completa:

Palco Luiz Gonzaga

20h – Rafinha o Big Love

21h30 – Héloa / Silvério Pessoa

23h – Danielzinho Junior

00h30 – Cintura Fina

2h – Forró Prime

Palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

17h – Trio Piauí

18h30 – Forró Candeeiro de Prata

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Tatah Santana

22h – Virgínia Fontes

23h30 – Forró Curisco do Trovão

Foto: Michel de Oliveira