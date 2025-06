FORRÓ CAJU DESTA QUINTA-FEIRA, TERÁ FORRÓ DAS ANTIGAS E MUITA EMOÇÃO NA PRAÇA DOS MERCADOS, EM ARACAJU

A tradicional Praça Hilton Lopes, no centro de Aracaju, mais conhecida como Praça dos Mercados, será palco de mais uma noite inesquecível do Forró Caju 2025 nesta quinta-feira, 26 de junho.

Com uma programação que equilibra tradição e modernidade, o evento promete reunir milhares de forrozeiros ao som de bandas consagradas e artistas que representam diferentes fases e estilos da música nordestina.

A noite começa às 20h com a banda sergipana Somos Loucos, que vem conquistando o público jovem com um forró universitário cheio de energia e letras que falam de amor, festas e juventude. Com mais de uma década de estrada, a banda já é figurinha carimbada nos palcos de eventos acadêmicos e festas populares em Sergipe.

Às 21h30, sobe ao palco a cantora Priscila Senna, conhecida como “A Musa”. Natural de Olinda (PE), a artista iniciou sua carreira na Banda Musa, onde ficou por 13 anos, e desde 2012 segue em carreira solo. Dona de sucessos como Sorte e Mexeu Comigo, Priscila tem um público fiel em todo o Nordeste e promete emocionar os fãs com seu repertório romântico e poderoso.

A partir das 23h, será a vez de uma verdadeira lenda do forró: Mastruz com Leite. Fundada em 1990, a banda é um dos pilares do forró eletrônico e romântico no Brasil. Com canções marcantes como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Tatuagem e Saga de um Vaqueiro, o grupo leva ao público uma performance nostálgica e envolvente, que atravessa gerações.

Logo depois, à 0h30, entra em cena a banda Unha Pintada, sucesso absoluto no cenário do forró e arrocha. Liderada por Aldiran Santana, a banda tem se destacado com um repertório de músicas apaixonadas e letras que tocam o coração, como Quebrou a Cara e Amor Inesquecível. O show promete arrancar suspiros e corações partidos da multidão.

Fechando a noite, às 2h, quem comanda o palco é o cearense Ávine Vinny, um dos grandes nomes da nova geração do forró. O artista estourou nacionalmente com o hit Coração Cachorro e já coleciona outros sucessos como Maturidade e Volta Vai. Com carisma e presença de palco marcante, Ávine mistura elementos do sertanejo e do pop ao forró moderno, garantindo um encerramento vibrante.

O evento, promovido pela Prefeitura de Aracaju, segue até o dia 29 de junho, com acesso gratuito e estrutura preparada para receber turistas e toda a população de Aracaju com alegria e segurança. Quem quiser curtir o melhor do São João em uma noite com gostinho de tradição e modernidade, não pode perder.

Foto: Reprodução Internet