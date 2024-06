Forró Caju: programação inicia no fim de semana com Circular Junino

Realizada pela Prefeitura de Aracaju, a programação do Forró Caju 2024 será iniciada na próxima sexta-feira, dia 7, com o Circular Junino, o animado receptivo turístico promovido pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) para difundir a tradição junina local. Na sequência, o Forró nos Bairros chega ao Bugio e à Farolândia, no sábado (8) e no domingo (9), respectivamente.

Nesta quinta-feira, dia 6, às 18h30, em frente aos Arcos da Orla da Atalaia, a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) fará a apresentação da nova Marinete do Forró, bem como o lançamento do Roteiro Especial Junino como parte da programação do Forró Caju 2024.

E na segunda-feira, dia 10, tem início o São João na Praça, uma realização conjunta da Prefeitura de Aracaju e da Fecomércio/SE, que também integra a programação do Forró Caju 2024 e se estenderá até o dia 21 na praça General Valadão, no Centro.

Circular Junino

A partir de sexta-feira, 7, o Circular Junino volta a divulgar a cultura local, levando apresentações de trios pé de serra e casais de quadrilheiros para os principais pontos turísticos da capital. As atividades deste ano serão prolongadas até 28 de junho e abrangerão o Aeroporto Santa Maria, a Feira do Turista (Orla da Atalaia), os Mercados Augusto Franco e Maria Virgínia Leite Franco, além das estações rodoviárias da cidade.

O Circular Junino estará no Aeroporto Internacional Santa Maria de 15 a 26 de junho, das 9h às 12h; na Feira do Turista, dias 9 e 16 de junho, às 19h; no Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, dia 8 de junho às 9h, e 15 de junho às 10h; no Mercado Augusto Franco, dia 9 de junho às 9h, e 16 de junho às 11h; na Rodoviária Nova, nos dias 27 e 28 de junho, às 10h, e na Rodoviária Velha, nos dias 7 e 14 de junho, às 10h.

Forró nos Bairros

Já nos próximos dois finais de semana será realizado, mais uma vez, o tradicional Forró nos Bairros, levando os festejos juninos para vários pontos da cidade. Ao todo, 16 bandas animarão as noites dos bairros do Bugio e Farolândia (conjunto Augusto Franco). No sábado, dia 8, a abertura da festa, no bairro Bugio, fica a cargo de Ararão do Nordeste, Marcelo Balla, Luiz Fontineli e Forró Brasil.

No domingo, dia 9, o conjunto Augusto Franco recebe Chiquinho do Além Mar, Rebecca Melo, Borba de Paula e Baú das Antigas. No fim de semana seguinte, dia 15, terá apresentações no 17 de Março com Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. No último dia, 16, a Orla Pôr do Sol recebe Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

São João na Praça

Este ano, mais uma vez, a Prefeitura de Aracaju levará o bom pé de serra para a praça General Valadão. A partir de segunda-feira, 10, das 16h às 21h, o São João levará diversas atrações artísticas à região comercial do Centro. E entre os dias 17 e 20 de junho, o público poderá acompanhar não só apresentações musicais, mas também o “Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino”, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto Michel Oliveira