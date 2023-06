Público ressalta encantos e atrativos da maior festa junina do estado

Há exatos 30 anos, a capital sergipana viu nascer o que, hoje, é o maior festejo junino do estado e um dos maiores do país, atraindo, por noite, cerca de 70 mil pessoas à praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais. Se, naquela época, em sua primeira edição, o sucesso foi garantido, agora, ano após ano, ele se consolida ainda mais, como forte expressão da cultura e tradições nordestinas, fazendo jus ao nome “capital do forró”.

Em 1993, a edição de abertura aconteceu na praça Fausto Cardoso, importante ponto de encontro político da época. Em seguida, a festa se firmou na Hilton Lopes, local emblemático na região da cidade, entre os mercados centrais que reúnem parte significativa das tradições sergipanas, seja na arte, na comida, no ritmo.

É neste espaço que a mágica acontece. Para além das propagandas turísticas, os sergipanos têm motivos para fazer do Forró Caju a maior festa do estado. Em mais uma noite de forró, as amigas Natália dos Santos, Carolina Mariano e Camile Alves tinham várias razões para não faltar ao evento.

“As novidades nos trazem, as atrações, seja sergipana ou de fora, e todas elas são perfeitas. Viemos por bandas que somos fãs, mas tudo acaba sendo muito bom”, relata Carolina.

“É um lugar em que podemos aproveitar de verdade. Já vim numa outra noite e estava muito organizado, tanto que vimos muitas famílias reunidas, o que prova o quanto que é seguro e tranquilo. É um lugar para se divertir bastante”, conta Natália dos Santos.

Já Camile, estava em sua segunda noite e se preparava para outras mais. “E só posso dizer, pode vir que vai aproveitar muito porque só tem coisas boas”, frisa.

Admiradora do Forró Caju, Neilde dos Santos não pensou duas vezes para acompanhar a sobrinha, de 13 anos, Francielle Ferreira. A diversão foi em dupla.

“Gosto muito de vim pro Forró Caju porque a festa tem tudo: música boa, animação, gente bonita e é tranquilo. Por isso, sempre que posso, venho. Hoje, foi para acompanhar a sobrinha, mas motivos não faltam para vir outro dia”, revela Neilde.

Mesmo ainda muito nova, Francielle Ferreira já entende o que representa o Forró Caju.

“É minha primeira vez no Forró Caju. Vim para ver João Gomes, mas, também deu vontade de vir de tanto que as pessoas falam bem da festa, de todos os artistas. O Forró Caju reúne Aracaju em peso, é uma festa cultural e que traz aqueles que não têm condições de ir para uma festa paga e, ainda, com boas atrações”, considera Francielle.

O trio de amigos Jindayl Oliveira, Mateus Felipo e Emilayne Helena tem as atrações como o principal atrativo, mas não deixa de pensar na qualidade da festa como um todo.

“Quando vi os posts nas redes sociais da Prefeitura fiquei muito animada e pensei que não poderia perder essa oportunidade. É a melhor festa que tem em Sergipe”, garante Jindayl.

Estreante na arte de curtir o Forró Caju, Mateus se encantou. “Estou, literalmente, sendo apresentado. Vim pelo tanto que falavam bem da festa e confirmo tudo o que disseram de bom. É uma festa muito bonita”, elogia.

Além dos pontos citados pelo amigos, Emilayne não deixou de ressaltar a beleza do espaço. “A decoração é belíssima, as bandeirolas, o palco, é muito lindo. Diz muito sobre o povo sergipano, sobre a nossa cultura”, completa.

As primas Neide Batista e Rita de Cássia Oliveira trouxeram os filhos para a festa e a segurança do local foi o principal ponto levado em consideração.

“Dá tranquilidade ver que o ambiente é seguro. Para onde a gente olha, tem um segurança, um guarda, então, me deixou mais relaxada para trazer minha filha”, pontua Rita.

“A festa toda é muito bonita, as pessoas são animadas, a música se mantém tradicional, respeitando nossa cultura, e poder trazer a família é um ponto a mais. Quem puder vim, venha, que não vai se arrepender”, convida Neide.

A festa continua nesta quarta, 28, e quinta-feira, 29, reunindo grandes nomes da música local e nacional. Para acessar a programação completa,

Foto: Michel de Oliveira