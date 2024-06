Forró Caju: SMTT diz que Terminal do Mercado funcionará até meia-noite

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informou neste sábado (22), a logística para o Forró Caju 2024, que começa na noite de hoje e vai até o dia 29 de junho.

A operação, que este ano será realizado entre os dias 23 e 29, também engloba pontos de táxi e transporte coletivo para facilitar o deslocamento do público que vai à festa na praça de eventos Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais.

Terminal de Integração

Localizado ao lado da arena do Forró Caju, o Terminal do Mercado funcionará até meia-noite, reabrindo, excepcionalmente, às 3h, retomando a operação dos ônibus às 3h30.

Os cidadãos que desejarem fazer uso do transporte público coletivo contarão com as linhas de ônibus da ‘Operação Corujão’, que também irão operar durante a madrugada do Forró Caju. São elas:

Augusto Franco/ Unit Farôlandia/ Orlando Dantas e Santa Maria; Mosqueiro e Aruana; Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves; Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont; Lamarão e Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via beira mar e Porto Dantas.

Pontos de Táxi

Também para a comodidade do público, a SMTT ainda disponibilizará dois pontos de táxis para a população. Os serviços estarão disponíveis em dois pontos específicos:

– Avenida Otoniel Dórea entre a travessa Hélio Ribeiro e rua Santa Rosa;

– Avenida Antônio Cabral entre as avenidas Coelho e Campos e Simeão Sobral.

Com informações e Foto SMTT