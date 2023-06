Forró Caju terá Zé Vaqueiro, Joelma e Xand Avião na véspera do São Pedro

Na noite desta quarta-feira (28), o que não vai faltar é motivos para forrozear no melhor estilo nordestino. Com apresentações a partir das 17h, no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda, e a partir das 20h, no palco Luiz Gonzaga. Mesmo faltando apenas duas noites para o fim desta edição do evento, ainda há tempo e muitos artistas para deixar viva a sede de curtir um bom forró e manter as tradições da maior festa do estado.

Pelo palco Luiz Gonzaga, passarão as atrações Balança Eu, às 20h; Zé Vaqueiro, às 21h30; Joelma, às 23h; Xote Baião, às 00h30; e Xand Avião, às 2h. Pela segunda vez consecutiva no Forró Caju, Zé Vaqueiro promete um show de intensidade, como foi na edição de 2022.

“Estou na expectativa para o retorno para mostrar nosso novo show ao público de Aracaju e todo o nosso Sergipe. Como bom nordestino, eu amo o São João e já estou vendo a hora de reencontrar esse público. Para o show, estamos preparando todas as nossas canções e sucessos, além de muitas novidades. Vou sentindo o público e deixando a entrega e conexão com ele nos levar. Só vai saber quem for”, desafia Zé Vaqueiro.

Outra grande atração da noite, Joelma tem como marca um show vibrante e cheio de energia. Para o Forró Caju 2023, a cantora revela que trará sucessos da nova turnê “Isso é Calypso”.

“Aracaju faz parte da minha história e estou feliz demais em retornar pra matarmos essa saudade com minha nova turnê. Estou preparando um show especial para vocês poderem curtir e dançar muitão, recheado com os grandes sucessos da minha carreira e também as novidades, é claro. Meus fãs são presentes que Papai do Céu me deu. Estou acompanhando toda a movimentação na internet, os comentários e, olha, só gratidão. Com certeza, vai ser um momento muito especial quando a gente se encontrar. Espero todo mundo lá”, convida Joelma.

Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

No espaço ao lado do palco Luiz Gonzaga, o público pode, ainda, aproveitar outras vertentes do forró, sobretudo o de raízes mais tradicionais, a partir das 17h, inclusive com apresentação de quadrilha.

Confira a programação desta noite:

PALCO LUIZ GONZAGA

20h – Balança Eu

21h30 – Zé Vaqueiro

23h – Joelma

00h30 – Xotebaião

02h – Xand Avião

ARRAIÁ DA CLEMILDA E PALCO GERSON FILHO

17h – Robson do Rojão

18h30 – Trio Maturi

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Sergival

22h – Chico Queiroga e Antônio Rogério

23h30 – Forró Cuscuz com Leite

