Veja programação dos palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho

Realizado pela Prefeitura de Aracaju, o Forró Caju 2024 deve atrair milhares de pessoas à praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais, onde são montados os palcos principais do evento, o Luiz Gonzaga e o Gerson Filho. Com dezenas de artistas de renome local e nacional, a programação deste ano, que será realizada de 23 a 29 de junho, contempla desde nomes tradicionais, como Erivaldo de Carira e Calcinha Preta, aos novos ritmos, como o arrocha de Unha Pintada e o sertanejo de Michel Teló e Simone Mendes.

Por isso, a expectativa para o público que pretende comparecer às noites de festa é grande. A professora Lizandra de Almeida, de 30 anos, é natural da Bahia e mora há quatro anos em Aracaju. Ela está animada para o evento e acredita que serão dias intensos de celebração dessa época junina tão importante para a cultura nordestina.

“Desde que cheguei aqui a Aracaju sempre falam que o Forró Caju é a melhor festa, e ser morada de um lugar que proporciona um evento tão grande e cheio de artistas bons como esses é uma dádiva. Quando vi que tinha Elba Ramalho na programação fiquei muito feliz e estou contando os dias para ver o show dela”, comentou.

Para quem se programar para conhecer o evento, a expectativa é ainda maior por ser uma festa marcante na história da cidade. Esse é o caso de Ackley Santiago, de 30 anos, que espera poder curtir uma noite inesquecível no Forró Caju 2024. “A Prefeitura surpreendeu com os artistas que irá trazer para o Forró Caju, como Maiara e Maraisa, Michel Teló e Calcinha Preta, a programação está bem atrativa para mim e então acho que vou me divertir muito”, disse.

Mário Jorge Silva, de 51 anos, ressalta como o Forró Caju é um momento de alegria para os aracajuanos e proporciona entretenimento de qualidade para todos, além de movimentar a economia e turismo na capital. “Quero muito ver Unha Pintada e Simone Mendes, a Prefeitura está de parabéns pela programação, todo ano o Forró Caju nos dá uma festa linda e esse ano realmente se superou nas atrações”, enfatizou.

Confira abaixo a programação dos Palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho

PALCO GERSON FILHO

23 DE JUNHO — DOMINGO

17H – TRIO ITAPOÃ

18H30 – ROBERTINHO DOS 8 BAIXOS

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – SENA FORRÓ DA ROÇA

22H – DUDU MORAL

23H30 – FORRÓ MATURI

01h – CAPIM CANELA

24 DE JUNHO — SEGUNDA-FEIRA

17H – TRIO AVE RARA

18H30 – LUCAS CAMPELO

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – FÁBIO DE EST NCIA

22H – CHICO QUEIROGA E ANTÔNIO ROGÉRIO

23H30 – LOURINHO DO ACORDEON

01H – DANI MARTINS

25 DE JUNHO — TERÇA-FEIRA

17h – JAILSON DO ACORDEON

18H30 – OS PÉ DE CANA

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – LUIZ PAULO

22H – ESCURINHO ZABUMBADA

23H30 – VALTINHO DO ACORDEON

01H – BANDA FORRÓ 10

26 DE JUNHO — QUARTA-FEIRA

17H – FORRÓ SIRI NA LATA

18H30 – ROBSON DO ROJÃO

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – ANTÔNIO CARLOS DU ARACAJU

22H – FORRÓ CANDIEIRO DE PRATA

23H30 – SERGIVAL

01H – PAROARA DO ACORDEON

27 DE JUNHO — QUINTA-FEIRA

17H – CORREIA DOS O BAIXOS

18H30 – JOBA RALA COXA

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – VIRGÍNIA FONTES

22H – MIMI DO ACORDEON

23H30 – FORRÓ PARAXAXA

01H – VALTER NOGUEIRA

28 DE JUNHO — SEXTA-FEIRA

17H – TRIO DIALETO NORDESTINO

18H30 – CAÇULA DO FORRÓ

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – FORRÓ DO SÃO JUBÃO

22H – FORRÓ OS TRÊS MOLEQUES

23H30 – AS PATRICINHAS DO FORRÓ

01H – FORRÓ P 10

29 DE JUNHO — SÁBADO

17H – TATUA O MENSAGEIRO DO FORRÓ

18H30 – MISSINHO DO ACORDEON

20H – QUADRILHA JUNINA

20H30 – TATAH SANTANA

22H – JOÃO DA PASSARADA E BANDA

23H30 – GUSTAVO ROJÃO

01H – CEBOLINHA E BANDA FORRÓ BIS

PALCO LUIZ GONZAGA

23 DE JUNHO — DOMINGO

20H – UNHA PINTADA

21H30 – XOTE BAIÃO

23H – MANO WALTER

00H30 – ZUERÕES DO FORRÓ

02H – MAIARA E MARAÍSA

24 DE JUNHO — SEGUNDA-FEIRA

20H – RAMON E RANDINHO

21H30 – PEDRO LUA

23H – ANA CASTELA

00H30 – MICHEL TELÓ

02H – JEANNY LINS E DEDÉ BRASIL

25 DE JUNHO — TERÇA-FEIRA

20H – ORQUESTRA SANFÔNICA

21H30 – MESTRINHO

23H – SIMONE MENDES

00H30 – CALCINHA PRETA

02H – FOGO NA SAIA

26 DE JUNHO — QUARTA-FEIRA

20H – ERIVALDO DE CARIRA

21H30 – ELBA RAMALHO

23H – SOLANGE ALMEIDA

00H30 – TARCÍSIO DO ACORDEON

02H – CAVALEIROS DO FORRÓ

27 DE JUNHO — QUINTA-FEIRA

20H – MICHELE ANDRADE

21H30 – IGUINHO E LULINHA

23H – DORGIVAL DANTAS

00H30 – THAIS NOGUEIRA

02H – DANIELZINHO JR

28 DE JUNHO — SEXTA-FEIRA

20H – FLOR DE MARACUJÁ

21H30 – JOELMA

23H – ALCEU VALENÇA

00H30 – LUAN ESTILIZADO

02H – ZÉ TRAMELA

29 DE JUNHO — SÁBADO

20H – LUANZINHO MORAES

21H30 – HENRY FREITAS

23H – ZÉ VAQUEIRO

00H30 – CINTURA FINA

02H – SAIA RODADA

Foto: Marcelle Cristinne | Arquivo Secom