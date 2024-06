FORRÓ ELETRÔNICO E ESTILO VAQUEJADA ATRAÍRAM MAIS DE 32 MIL PESSOAS NA PENÚLTIMA NOITE DO ARRAIÁ DO POVO

A penúltima noite de shows no Palco Rogério do Arraiá do Povo foi marcada por grandes shows de artistas nordestinos, atraindo um público de mais de 32 mil pessoas à Orla da Atalaia, em Aracaju. Ygor Raniere, Cavaleiros do Forró, Tarcísio do Acordeon e Geninho Batalha foram os responsáveis por proporcionar momentos inesquecíveis para sergipanos e turistas, com muito forró eletrônico e estilo vaquejada.

O primeiro artista a subir ao palco foi o sergipano Ygor Raniere, apresentando as canções mais tocadas do momento e as que marcaram sua trajetória de 10 anos de carreira. “A gente veio participar desse evento que sempre sonhamos em fazer, é minha primeira vez no Arraiá do Povo. Hoje é dia de glorificar, de extravasar, de curtir e aproveitar o momento, porque não é todo dia que a gente sobe em um palco como esse”, afirmou o cantor.

Logo em seguida, foi a vez da banda Cavaleiros do Forró. Consagrada por diversos hits, como ‘Não Pegue Esse Avião’, Se Rei pra Lá’ e ‘Mar de Doçura’, a banda não decepcionou e fez o público cantar em coro. “É uma honra muito grande estar pela primeira vez no Arraiá do Povo com Cavaleiros do Forró. Estou muito feliz porque eu sei que é uma festa tradicional da minha cidade” disse a vocalista da banda, a aracajuana Ana Gouveia, que estava acompanhada dos demais integrantes da banda.

Na sequência, o cantor cearense Tarcísio do Acordeon, acompanhado da sua boa sanfona, abriu a madrugada com seus hits de vaquejada, como ‘Proteção de Tela’ e ‘Meia Noite’. “Aracaju é sempre uma energia muito maravilhosa, a galera me recebe com uma recepção espetacular. Eu quero agradecer a todo o estado de Sergipe por me receber mais uma vez”.

Para encerrar a noite, o cantor alagoano Geninho Batalha subiu ao palco para mais de 30 mil pessoas e mostrou todo o talento também no ritmo forró de vaquejada. “Eu tenho certeza que ainda não encontrei um público como esse que está aqui em Aracaju. O Arraiá do Povo está sendo falado em todo nosso Nordeste, como no Brasil. O povo de Sergipe está de parabéns”, elogiou.

Sergipanos e turistas

Os sergipanos e turistas que compareceram ao penúltimo dia de shows no Palco Rogério elogiaram a estrutura do evento, principalmente devido à organização, programação musical, sensação de segurança e espaços instagramáveis. A líder de atendimento do município de Nossa Senhora do Socorro Flávia Sousa foi uma das forrozeiras que opinou sobre a qualidade do Arraiá do Povo. “É a segunda vez que eu venho. Mas a organização, as bandas, a decoração estão tudo muito lindo. Dá para vir curtir quem é solteiro, casado, a família, os idosos. Tem espaço pra todo mundo, uma boa programação, enfim, o Governo do Estado está de parabéns”, reconheceu Flávia.

Alessandra Franco e Marcelo Franco, casal do município de Ilhéus, Bahia, vieram passear pelas terras sergipanas e ficaram surpresos com a grandiosidade do Arraiá do Povo. “A gente não imaginava que Sergipe tinha uma festa, uma cultura tão grande de valorização do forró. E isso é algo muito importante, faz parte da nossa cultura e a gente deve valorizar. Então, esse evento está de parabéns: boa segurança, banheiros, o espaço, a organização, realmente para nós foi uma surpresa”, ressaltou Alessandra.

O estudante de fisioterapia Matheus Pereira também enalteceu a qualidade do evento, principalmente por ser inclusivo. “O Arraiá do Povo está cada ano mais surpreendendo, viu? Se ano passado foi bom, esse ano foi melhor ainda, principalmente em relação a espaço, segurança e toda organização. Sem contar que o espaço é bastante acessível e inclusivo, alcançando todas as pessoas”, salientou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos.

Foto: Diego Souza