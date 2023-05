Forró Maior comanda o Arraiá do Cabrunco da Metropolitan no próximo dia 19

Todo mundo está com saudade das festas juninas, não é mesmo? Então não marque nada para o dia 19 de Maio! Vem aí, o Arraiá do Cabrunco da boate Metropolitan, a partir das 23 horas. Chame seus amigos para prestigiar! Vai ter barraca do beijo e comidas típicas.

Toda festa junina tem que ter música boa e no Metropolitan não será diferente. As trilhas sonoras ficarão por conta da banda Forró Maior e dos cantores Danielzinho Junior e João Eduardo.

Os ingressos já estão à venda por preços promocionais nos valores de R$ 30 individual e R$ 50 casadinha, via Sympla ou por meio do contato (79) 99861-5283. Vem para o Arraiá com a gente!

Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju. O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria