Forró Siri 2025: maior e melhor São Pedro de Socorro começa nesta sexta-feira

Abertura da Arena Siri terá Luanzinho Moraes, Gil Mendes, Iguinho e Lulinha, Matheus e Kauan e Adelmario Coelho

O maior e melhor festejo junino de Nossa Senhora do Socorro já é uma realidade. Nesta sexta-feira, 27, a partir das 22h, socorrenses e turistas poderão contemplar uma vasta programação que reúne grandes nomes da música local e nacional, uma mistura de ritmos que promete animar os forrozeiros que forem à Arena Siri, localizada no João Alves, prestigiar o evento realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult). A programação seguirá com atrações até o domingo, dia 29.

No primeiro dia de festa, quem abrirá o evento será o sergipano Luanzinho Moraes. Em seguida, Gil Mendes fará a alegria do público que, logo depois, dançará ao som de Iguinho e Lulinha. O palco terá mais uma atração cheia de talento, com a dupla Matheus e Kauan. Para fechar o primeiro dia, o forró tradicional de Adelmário Coelho comandará o encerramento da noite de festa.

Esta edição do Forró Siri está ainda mais especial. A gestão municipal ampliou as comemorações, descentralizando os festejos e democratizando o acesso à cultura. A abertura desta edição aconteceu na Sede do município, no dia 31 de maio. As comunidades dos bairros Jardim e Parque dos Faróis também foram contempladas com uma programação local, repleta de muita música boa, forró de qualidade e modernidade aliada à tradição. Foi uma mistura de ritmos que encantou a população.

Vale ressaltar que, para além de um espaço de lazer, o Forró Siri também é uma oportunidade de aquecer a economia local, impulsionar o turismo regional e reforçar a identidade cultural do município.

Confira a programação completa da Arena:

27/06

Luanzinho Moraes

Gil Mendes

Iguinho e Lulinha

Matheus e Kauan

Adelmário Coelho

28/06

Saia Rodada

Alceu Valença

Natanzinho Lima

Joelma

Vitor Fernandes

29/06

Zé Vaqueiro

Márcia Fellipe

Flávio José

Luan Estilizado

Heitor Costa

Foto: Jhonnathas Franco

Fonte: Assessoria de Comunicação