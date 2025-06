FORRÓ SIRI 2025: SEGUNDO DIA DE FESTA REÚNE MULTIDÃO E DESTACA TALENTOS LOCAIS E NACIONAIS, EM SOCORRO

O segundo dia do Forró Siri 2025 levou novamente uma verdadeira multidão à Arena de Nossa Senhora do Socorro neste sábado (28), dia em que é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. A festa, que já se firmou como a maior e mais especial da história do município, trouxe ao palco uma mistura poderosa de ritmos, emoções e talentos que reafirmam a grandiosidade cultural do evento.

Entre os nomes mais aguardados da noite estiveram Raí Saia Rodada, ícone do forró moderno; Joelma, com sua energia contagiante e performance eletrizante; e o jovem talento Natanzinho Lima, orgulho sergipano vindo diretamente de Itabaiana, que representou com força a nova geração da música nordestina.

Iniciando a noite com aquele forró que já é tradição, Raí Saia Rodada trouxe sucessos que embalam o público até o último acorde. “Esse é um estado que me abraçou completamente, gravei DVDs importantes e cresci só cresci aqui no estado. O repertório está cheio de música boa e envolvente para o público”, reforçou o artista, que ainda ressaltou o tamanho da festa. “É um evento gigante. É bom demais ver o povo feliz, com segurança e organização. É isso que a gente quer: música e alegria para todos”, celebrou Raí, ao agradecer o convite da Prefeitura.

Alceu também celebrou a tradição ao cantar músicas presentes em seu repertório há muitos. “Foi um show maravilhoso, com um repertório feito para o período do São João e cantado no Brasil todo. Estive em outros estados, como também fora do país e chegar a Sergipe, recebendo um público acalorado é certeza do sucesso que eu já construí”, admitiu o artista.

“Cantar em casa, no meu estado, numa festa como o Forró Siri, é um sonho realizado. Obrigado, Socorro, por esse carinho. Eu sei que eu carrego um público variado e isso é muito bom”, declarou emocionado Natanzinho, que subiu ao palco ovacionado pelo público e contou, em primeira mão, às redes sociais da Prefeitura o projeto Cortando o Chão, em que ele vai rodar o Brasil com shows vibrantes e que reúnem fãs de todos as partes do país.

Joelma, por sua vez, celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. Ela se emocionou ao falar dos seus fãs nesse dia de tanta representatividade. “É uma comunidade linda, que me auxilia nas ideias das coreografias, como também no crescimento do meu nome nos quatro cantos do mundo. Hoje é um dia importante para combater a homofobia ainda enraizada e celebrar esse público lindo, nessa festa maravilhosa. É uma honra fazer parte dessa história tão bonita que é o Forró Siri”, afirmou a cantora, que não deixou ninguém parado com seus clássicos e coreografias vibrantes. Entre gritos, luzes e fãs com faixas na testa, a artista levou emoção e uma explosão de energia para a Arena.

Além desses grandes nomes, o palco também recebeu Vitor Fernandes, que fechou a noite mantendo a vibração lá em cima, fazendo o público presente cantar suas músicas de sucesso.

3º dia de Forró Siri

O Forró Siri 2025 é uma realização da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult), e já se consolidou como patrimônio afetivo da população socorrense. Com estrutura reforçada, atrações de peso e um público apaixonado, a edição deste ano reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, o fortalecimento da economia local e a celebração da identidade nordestina.

A festa continua neste domingo (29), com os shows de Zé Vaqueiro, Márcia Fellipe, Flávio José, Luan Estilizado e Heitor Costa. Socorro segue em festa e o povo segue sendo protagonista dessa grande celebração.

Foto: Juracy Feitosa e Felipe Melo

Fonte: Assessoria de Comunicação