Forró Siri acontece nesta sexta, 28, e sábado, 29, em Nossa Senhora do Socorro

A Arena Siri, localizada no bairro João Alves, em Nossa Senhora do Socorro recebe nesta sexta-feira, 28, e sábado, 29, o Forró Siri – o melhor São Pedro de Sergipe. A festa é realizada pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), e apoio das demais secretarias municipais. A noite da sexta-feira será iniciada às 18h e às 19h do sábado, no Palco da Diversidade Cultural, com atrações locais. Já os shows das bandas no Palco Principal, de renome nacional, terão início às 19h.

“A abertura e os festejos juninos nos bairros foram muito bons, de muita tranquilidade e da presença marcante da população e de turistas. A expectativa para esses dois dias na Arena Siri é que também seja um ambiente de paz e alegria para o povo. Nós estamos com um efetivo reforçado de servidores que estarão trabalhando para que a nossa festa seja sucesso total”, disse o prefeito Padre Inaldo.

Há mais de três décadas, a festa encanta o público com um forró de excelência, enaltecendo a rica cultura nordestina, e ao longo dos anos deu espaço a outros ritmos se adequando aos gostos musicais do fiel público do Forró Siri, que ao chegar na festa encontra música boa, alegria e um espaço adequado para a realização. Esse, por sinal, foi um dos principais avanços e conquistas para o público, já que antes a festa era realizada na avenida do bairro João Alves, causando transtornos, principalmente, aos comerciantes.

Nesse sentido, o Forró Siri 2024 promete ser uma das principais edições de todos os tempos, ao unir uma programação completa, com artistas de renome nacional e artistas locais, uma forma de valorizar os artistas na terra em um dos principais eventos do calendário sergipano, segurança e um ambiente espaçoso e adequado.

Segurança

Para que a festa ocorra dentro dos parâmetros de segurança, uma força-tarefa, composta por servidores públicos municipais e estaduais, foi montada pela gestão municipal para os dois dias de forró. O esquema de segurança da festa contará com guardas municipais, policiais militares e agentes privados. Serão mais de 100 guardas municipais por noite e 125 agentes, além do efetivo reforçado de policiais militares.

Saúde

Para prestar toda a assistência necessária aos forrozeiros, a festa terá um posto médico, localizado na Creche Mariana Martins, que fica dentro da Arena Siri, e equipes para realizar os serviços de prevenção em saúde, como: distribuição de preservativos masculino e feminino, inspeção sanitária das barracas e orientações aos ambulantes.

O posto médico funcionará com uma estrutura preparada para prestar os primeiros socorros e estabilizar o paciente. Para os casos mais complexos, que necessitam de transferência hospitalar, o município conta com o apoio do Serviço de Atendimento de Urgência (SAU) e com a parceria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No total, serão mais de 50 profissionais da saúde.

Camarote da acessibilidade

Disponível para as pessoas com deficiência, o Camarote da Acessibilidade, este ano, leva o nome de Paulo José de Sousa Júnior. Juninho, como era conhecido, faleceu no dia 13 de junho deste ano, vítima de infarto.

O camarote tem capacidade para 90 pessoas por noite. Para acessar, basta levar um documento que comprove a deficiência. A pessoa com deficiência tem direito a levar um acompanhante, desde que não ultrapasse o limite de lotação do camarote.

Ambulantes

Se de um lado temos o público que vai para aproveitar a festa, de outro temos uma turma que encontra no Forró Siri uma oportunidade de garantir uma renda extra, comprovando que a festa também fomenta a economia. Centenas de ambulantes irão comercializar nos dois dias de festa, produtos que vão desde drinks a lanches. Antes de comercializar na festa, os vendedores ambulantes participaram do Curso Básico de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

Programação completa

Dia 28

Palco Principal

19h: Luanzinho Moraes

20h30: Henry Freitas

22h30: Durval Lelys

0h: Mari Fernandez

02h: Capim Canela

03h40: Toque Dez

Palco da Diversidade Cultural

18h: Pegada das Antigas

20h: Farra de Barão

21h55: Raio da Silibrina

23h50: Nineia

01h45: Alisson Lima

03h40: Júnior Santos

Dia 29

Palco Principal

19h30: Forró Brasil

21h: Marcynho Sensação

22h40: Alceu Valença

00h20: Bell Marques

02h: Limão com Mel

03h40: Pablo

Palco da Diversidade Cultural

19h: Sandro de Castro

20h45: Cartas de Tarô

22h30: Vanessa Porto

00h15: Cuscuz com Leite

02h: Patricinhas do Forró

03h50: Lucas Brito

