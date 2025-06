Forró Siri: Parque dos Faróis viveu maratona de shows e segurança reforçada

Com uma atração extra, nova noite de festa recebeu quase 8 mil pessoas e teve portões fechados

O som da sanfona, o brilho dos sorrisos e o balanço do forró tomaram conta do Parque dos Faróis neste sábado (14), durante mais uma grande noite do Forró Siri 2025. A terceira parada da edição histórica levou um verdadeiro espetáculo ao bairro, com direito a cinco atrações no palco, público animado e todos os serviços municipais atuando de forma integrada para garantir segurança, conforto e alegria. Uma multidão compareceu à festa, que teve os portões fechados pela primeira vez nesta edição.

Promovido pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult), o evento marcou o bairro com uma programação estendida. “A expectativa sempre foi alta, pois trouxemos uma estrutura nunca vista na localidade. E até por isso, trouxemos uma atração a mais, de Socorro, valorizando os nossos artistas do município, abrilhantando a festividade no Parque dos Faróis”, ressaltou a secretária da Semcult, Mônica Menezes.

De acordo com a organização geral, 7.876 pessoas se fizeram presentes na noite que começou com Núzio Medeiros, seguido de Mikael Santos, que atraiu uma multidão de fãs no espaço organizado pela gestão municipal. A festa seguiu com o socorrense Adryan Lima, em seguida Solange Almeida subiu ao palco levando o público à loucura. O encerramento contou com o carisma e romantismo de Danielzinho Jr, já com o sol se aproximando.

Foi uma noite de muita emoção, valorização da cultura nordestina e fortalecimento do compromisso da gestão municipal com a descentralização das festividades juninas. “A comunidade respondeu com muito carinho e entusiasmo. Essa descentralização serve para garantir que a cultura chegue a todos os cantos da cidade. O Parque dos Faróis viveu uma noite inesquecível”, afirmou o secretário da Comunicação, Rodolfo Santana.

Serviços municipais atuaram lado a lado

Durante todo o evento, a atuação das secretarias municipais foi essencial para o sucesso da noite. A Guarda Municipal de Socorro (GMS), em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, montou um forte esquema de segurança, com 70 guardiões em campo e 40 câmeras de videomonitoramento espalhadas por toda a área da festa.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também marcou presença com duas ambulâncias do SAU e uma do SAMU, além da atuação da Vigilância Sanitária, que fiscalizou a qualidade dos alimentos vendidos pelos ambulantes. A Defesa Civil atuou com três agentes e um bombeiro municipal no bairro, garantindo as condições de segurança da estrutura física e apoio em qualquer situação emergencial.

Já a Secretaria de Serviços Urbanos (Semsurb) organizou o trabalho dos 45 ambulantes cadastrados — sendo 17 barracas de drinks, 15 espaços de alimentos e 13 com isopores. Cerca de 14 fiscais acompanharam toda a operação. A SMTT contribuiu com 18 agentes de trânsito e 8 profissionais administrativos, que atuaram na organização do fluxo de veículos e ainda distribuíram copos personalizados e adesivos como forma de engajar o público em ações educativas.

Além de entretenimento, o evento também reforçou a função social do Forró Siri. A Secretaria da Família, da Inclusão e Assistência Social (Semfas) realizou ações de conscientização com as campanhas “Trabalho Infantil, Não” e “Não é Não”, através de panfletagem e adesivagem. O trabalho contou com 30 servidores no Parque dos Faróis, além da presença ativa dos conselheiros tutelares, que garantiram a proteção de crianças e adolescentes durante todo o evento.

Programação segue na Vila Siri

Enquanto os grandes shows passam de bairro em bairro, a Vila Siri segue com sua programação fixa até o dia 26 de junho, com um ambiente mais intimista e familiar. Neste domingo (15), a festa continua com apresentações como a Quadrilha Encanto do Matuto, Gagal Costa, Raio da Silibrina, Forró Ritmos do Acordeon e Alê Ferraz, movimentando a vila e promovendo o encontro da cultura popular com o lazer comunitário.

Arena Siri

A reta final da 32ª edição do Forró Siri será marcada pela grandiosidade da Arena Siri, que receberá nos dias 27, 28 e 29 de junho grandes nomes da música nacional e regional. Confira a programação.

Foto: Juracy Feitosa – Fonte: Assessoria de Comunicação