Forró Siri: última noite consagra  edição histórica com shows inesquecíveis

Flávio José, Zé Vaqueiro, Márcia Fellipe, Luan Estilizado e Heitor Costa encerraram a 32ª edição em grande estilo, celebrando a força da cultura nordestina em Nossa Senhora do Socorro

A 32ª edição do Forró Siri chegou ao fim neste domingo (29) com chave de ouro, reafirmando seu posto como o maior e melhor Forró Siri de todos os tempos. A última noite de festa, realizada na Arena Siri, em Nossa Senhora do Socorro, arrastou uma multidão de forrozeiros que celebraram com alegria, emoção e muito arrasta-pé o encerramento de uma das edições mais marcantes do tradicional evento junino.

No palco, uma programação de peso emocionou o público até altas horas da madrugada. A noite começou com o talento jovem de Zé Vaqueiro, que subiu ao palco pela primeira vez no Forró Siri. “É uma emoção enorme fazer parte dessa festa grandiosa. Preparei um repertório apaixonado, para a galera curtir e dançar a noite inteira”, destacou o cantor que recebeu dezenas de fãs no camarim.

A cantora Márcia Fellipe foi recebida com gritos e aplausos. Em sua apresentação eletrizante, ela ressaltou. “Esse público é surreal. Uma honra cantar para essa galera linda de Socorro. Que festa linda, bem cuidada, com uma energia que arrepia”, admitiu a vocalista, que convidou para participar do palco o cantor Felipe Matheus.

O Forró Siri também abriu espaços para cantores tradicionais como Flávio José — sempre pedido pelo público socorrense. “Criei uma expectativa muito boa por cantar nessa linda cidade. Em conversa com o vice-prefeito, Elmo Paixão, acabei descobrindo que meu nome sempre esteve presente nos pedidos dos socorrenses para compor o time de cantores do evento, isso me deixa muito feliz”, disse o cantor.

Logo após, o som moderno de Luan Estilizado, que agitou a multidão. “Estou muito feliz de estar nessa cidade maravilhosa, participando dessa cultura incrível, subir ao palco que grandes artistas passaram, principalmente o meu ídolo Flávio José. Essa é uma grande oportunidade de fazer um grande show para Nossa Senhora do Socorro”, ressaltou o artista.

Heitor Costa fechou a noite da maior e melhor edição de todos os tempos do Forró SIri, transmitindo o seu romantismo e carisma ao público do Forró Siri.

Para o secretário municipal da Comunicação, Rodolfo Santana, o sucesso desta edição é fruto de muito trabalho, planejamento e amor pela cultura sergipana. “O que vimos nesta última noite foi a consagração de uma festa feita com zelo, carinho e respeito pelo nosso povo. O Forró Siri 2025 superou todas as expectativas. Tivemos uma estrutura grandiosa, atrações de alto nível e, principalmente, um público que fez toda a diferença. Saímos dessa edição com a sensação de dever cumprido e com o coração cheio de orgulho”, afirmou.

Além de reunir grandes nomes da música, o evento também consolidou seu papel como impulsionador da economia local, com geração de renda para ambulantes, comerciantes e prestadores de serviço, além de promover o turismo e fortalecer a identidade cultural de Socorro.

O Forró Siri 2025 deixa saudades, mas também a certeza de que a festa segue viva, pulsante e cada vez maior.

Foto: Juracy Feitosa – Fonte: Assessoria de Comunicação