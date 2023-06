Forrozão da Sergipe: oito atrações animam a festa. Confira a programação oficial​

Evento acontece no dia 04 de maio, na Praça dos Mercados Centrais, em Aracaju.

Acabou a espera! Foi divulgada na manhã desta quarta-feira (20) a programação oficial do Forrozão da Sergipe. O anúncio foi feito durante um café da manhã realizado no Restaurante Cariri, na Orla da Atalaia. Este ano, a festa que abre oficialmente a temporada de forró no Estado trará shows de oito atrações, além de participações especiais.

Segundo a organização do evento, a expectativa é que o evento reúna um público de mais de 20 mil pessoas. O Forrozão da Sergipe, que é uma realização do Grupo Sergipe (TV Sergipe, FM Sergipe e G1 Sergipe) com organização da Destak Produções, chega a sua 34º edição com novidades. A Arena do evento contará com pista, área VIP do camarote, praça de alimentação com food park, bares, área de recolhimento de alimentos e dois postos médicos, além de dois palcos seguindo o modelo de grandes festivais realizados pelo país.

Confira a programação oficial do Forrozão da Sergipe:

-Luanzinho Moraes

-Adelmário Coelho

-Devinho Novaes

-Mastruz com Leite

-Calcinha Preta

-Joelma

-Mano Walter

-Samyra Show

Participações especiais

Venda de Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Auto Peças Macedo (Siqueira Campos/Hermes Fontes)/Kcell Celulares(Shopping Prêmio/Desembargador Maynard)Clube Melissa(Shopping Riomar)/Farmácia Moura (Augusto Franco)/Lojas Pisolar (Rua Zaqueu Brandão/Saneamento) Real Calçados (Centro)/ Litoral655(Centro/Jardins)/Churrascaria Dom Pedro(Rua Alagoas)/Farmácia Serigy (São Conrado)/Ponto Banese (Mercado)/Joalheria A Novidade (Itabaiana)/Loja Hábyto (Lagarto).

A venda também está disponível pela internet, no site www.guicheweb.com.br.

O alimento será recolhido no dia do evento.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa