Francão recebe Campeonato Estanciano de Futebol dos Quarentões 2025

O Estádio Estadual Governador Augusto Franco (Francão) abriu suas portas neste domingo (16) para mais uma edição do Campeonato Estanciano de Futebol dos Quarentões. A competição, promovida pela Secretaria Municipal da Juventude e Desporto (Sejude), segue até o dia 18 de maio e promete aquecer o cenário do futebol amador local.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades municipais, atletas e um grande público de torcedores, que prestigiaram o jogo inaugural entre Treze Esporte Clube e Flamengo Esporte Clube. Em uma partida eletrizante, o Treze levou a melhor, vencendo por 6 a 1 e garantindo um início promissor. O confronto foi marcado por jogadas estratégicas, belas finalizações e muita emoção nas arquibancadas.

O campeonato será disputado em quatro fases e contará com jogos no Francão e no Estádio Edgar Barreto, no Campo do Batalhão. A iniciativa visa, além da competição esportiva, incentivar a prática do futebol como ferramenta de socialização e formação cidadã.

“O objetivo é proporcionar lazer aos desportistas, promovendo a integração entre atletas, técnicos e comunidade. O esporte vai além da competição, sendo um instrumento essencial para o desenvolvimento social”, destacou o secretário de Esportes, Evilázio Ribeiro.

“Nesta data, tem início mais uma importante competição, reunindo atletas veteranos, jogadores experientes e profissionais. Uma disputa saudável que, tenho certeza, vai trazer muitas alegrias aos torcedores, com um futebol cheio de estilo, classe, qualidade e arte. A prefeitura está comprometida em promover o esporte aqui no município. Nestes quase três meses da gestão, a cada final de semana, temos um evento esportivo diferente, acontecendo em todos os cantos da cidade”, ressaltou o vice-prefeito Cristóvão Freire.

Ao todo, 12 equipes participam do torneio:

Além da Ponte

Beira-Rio Quarentões

Treze Esporte Clube

Inter 40

Panela

União Esportiva Praiana

Santa Cruz 40

Boleiros

Marcelinho Esporte Clube

Flamengo Esporte Clube

Botequinhense Quarentões

Flamengo Bonfim

Premiação valoriza desempenho dos atletas

Além do prestígio, as equipes competem por uma premiação atrativa. O campeão receberá R$ 4 mil, troféu e medalhas, enquanto o vice-campeão levará R$ 2.500,00, troféu e medalhas. O terceiro e o quarto colocados também serão contemplados com prêmios de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente, além de troféus.

Haverá ainda premiações individuais para melhor artilheiro, melhor jogador, melhor goleiro e técnico campeão, reconhecendo o talento e o empenho dos participantes.

Futebol: esporte, inclusão e qualidade de vida

O Campeonato Estanciano dos Quarentões reforça a importância do futebol como ferramenta de integração social e incentivo a um estilo de vida saudável. A prática esportiva contribui para a disciplina, a cooperação e a saúde, combatendo o sedentarismo e promovendo o bem-estar.

A Prefeitura de Estância reafirma seu compromisso com o fomento ao esporte e convida a população a prestigiar os jogos, torcer e celebrar o talento dos veteranos que fazem história nos gramados da cidade.

Marcaram presença: o vice-prefeito Cristóvão Freire, o vereador Pedro Marcelo, o secretário de Esportes, Evilázio Ribeiro, o ex-prefeito Gilson Andrade, técnicos de esporte, grande publico de torcedores. O jogo de abertura teve a narração do radialista Heverton Ribeiro, bem como o apoio da Guarda Municipal.

Secom PME.