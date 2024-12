Franklin Freire deixa presidência do CONIVALES e assume Robson Martins

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) encerra mais um ano com importantes realizações e a transição de sua presidência. Franklin Freire, fundador do consórcio, deixa o cargo após anos de dedicação, e a presidência será assumida pelo prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins, em janeiro de 2025.

Atualmente, o CONIVALES conta com 42 municípios consorciados e possui uma ampla rede de instituições de saúde credenciadas, incluindo clínicas, hospitais e laboratórios em 15 municípios de Sergipe, sendo Aracaju a cidade com o maior número de credenciamentos. Através da gestão de saúde do consórcio, os municípios têm acesso à marcação de exames e consultas especializadas.

Em sua despedida, Franklin Freire expressou seu agradecimento aos prefeitos consorciados. “Quero agradecer a todos os prefeitos que depositaram confiança no trabalho desenvolvido pelo CONIVALES. É uma grande alegria saber que pude contribuir para a melhoria da saúde nos nossos municípios. Conseguimos avançar em diversas áreas e proporcionar um atendimento mais digno para nossa população. Levo comigo a missão cumprida e a esperança de que o consórcio continue crescendo a cada dia”, disse o presidente.

Marcos Barroso, superintendente do CONIVALES, expressou gratidão e reconhecimento ao trabalho de Franklin. “Agradeço imensamente pela iniciativa do presidente Franklin Freire na fundação do CONIVALES. Há sete anos, esse consórcio tem sido fundamental para as gestões de saúde dos municípios. Sua dedicação e visão sempre foram inspiradoras para todos nós. Estamos prontos para dar continuidade a esse legado sob a nova liderança”, declarou Barroso.

Além dos serviços de saúde, o CONIVALES se destaca pelo sistema de compras compartilhadas que oferece aos municípios acesso a medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e alimentação escolar. Esse sistema não apenas otimiza os recursos públicos como também fortalece a gestão pública através das aquisições conjuntas, garantindo mais economia, transparência e eficiência nas compras, pois a centralização das compras permite que os municípios consigam melhores preços, uma vez que a demanda é consolidada, aumentando o poder de negociação.

ASCOM/CONIVALES