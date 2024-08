FRAUDE CONTRA ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA: OAB/SE SE REÚNE COM DELEGADOS PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PRISÃO

O procurador-geral da OAB/SE, Leonardo Oliveira, se reuniu nesta quinta-feira, 1º, com os delegados de polícia José Gilberto Guimarães Neto e Jefferson Pires de Alvarenga, na 9º Delegacia Metropolitana de Aracaju, para obter informações sobre a operação que resultou na desarticulação de uma organização criminosa que praticava fraudes eletrônicas em face de clientes de escritórios de advocacia, situados na capital sergipana.

Os delegados detalharam pontos da investigação policial que culminou na prisão preventiva de diversos membros do agrupamento criminoso. Ainda segundo a polícia, a organização criminosa possuía uma estrutura bastante sofisticada, com escritório físico no estado do Ceará, além de dezenas de celulares, chips de diversas unidades da federação e um modus operandi minucioso.

O procurador-geral da OAB/SE ressaltou que as fraudes envolvendo escritórios de advocacia é um tema que tem sido tratado com a máxima seriedade pelo presidente da Ordem, Danniel Costa, e pela diretoria da instituição. “A reunião de hoje permitiu a obtenção de informações fundamentais para que a Ordem subsidie a notícia crime, formulada com um aparato fático e probatório ainda mais robusto, que permita a identificação de outras organizações criminosas dessa natureza, bem como os seus respectivos membros”, concluiu Leonardo Oliveira.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE