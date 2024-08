Frequentadores reclamam de má administração no Aracaju Parque Shopping

A clientela afirma que banheiros são sujos, não há programação atrativa e a gerência é omissa

Em todas as grandes capitais do país, shopping centers localizados no centro da cidade costumam lotar. Porém, em Aracaju, essa não é a realidade. O Aracaju Parque Shopping demonstra uma série de pontos fracos que não atraem a clientela. As reclamações dos frequentadores são comuns, principalmente relacionadas a praça de alimentação que não oferece opções variadas. Além disso, o shopping não oferta programação de eventos semanais e nem mesmo mensais. O cenário se mostra negativo para os lojistas e os frequentadores abrem o verbo e criticam a administração.

Para quem sai de casa e decide dar uma passadinha no Aracaju Parque Shopping, o passeio não tem sido agradável. Quem afirma, são os próprios frequentadores do centro comercial. ” Eu já nem gosto de vir aqui, porque o shopping não tem uma boa praça de alimentação, não oferece programações atrativas e tem um acesso não muito bom. Além disso, os banheiros estão sempre mal cuidados e quebrados. Além do estacionamento ser caro”, disse o engenheiro Franklin Brito. Ele costumava frequentar o shopping por ser acessível, já que reside no Bairro Santo Antônio.

Assim como ele, a professora Maria Auxiliadora Matos, disse que perdeu o encanto pelo shopping, porque, segundo ela, a administração não cuida dos banheiros que vivem quebrados, com torneiras vazando e não oferece atrativos interessantes como eventos culturais, e outros. ” Eu costumava vir ao cinema aqui no Aracaju, mas a praça de alimentação não oferta muitas opções, então eu não venho mais percebo que o marketing é fraco e a gerência omissa. Hoje, só venho para ir a algumas poucas lojas que prestam serviços essenciais”, afirmou a professora.

Também o advogado Mário César Ribeiro, relatou insatisfação com o local. Ele contou que passou a frequentar o espaço logo que inaugurou, mas que está decepcionado com as poucas opções do local. “Eu moro num condomínio próximo, mas estou preferindo ir para outro shopping, porque o Aracaju não oferece higiene nos banheiros, as torneiras sempre quebradas, quase sempre não há papel toalha e além disso, a praça de alimentação é uma decepção. Parece que não há gerência nesse shopping. Não sei como os donos não percebem que os atuais gerentes ou ou superintendentes são fracos e despreocupados em ofertar um bom serviço. Hoje dou nota zero pro Shopping Parque”, pontuou o advogado.

Ladeira abaixo

Inaugurado em 19 de setembro de 2019, o Aracaju Parque Shopping prometia ser um sucesso. Apesar disso, o cenário mudou. O empreendimento do competente grupo ACF, vem recebendo duras críticas por sua atual administração e gerenciamento. Os frequentadores reclamam do descaso e falta de comprometimento com a população, por parte da gerência, e dos responsáveis pelo marketing que, segundo a clientela, nada faz para melhorar o local. Os lojistas também não se mostram satisfeitos e muitos já falam em fechar as portas. Para que o Aracaju Parque seja, de fato, o grande e funcional shopping center idealizado pelo grupo ACF, os frequentadores pedem mudanças no gerenciamento, que segundo eles é desatencioso e da superintendência. Além dessas reclamações, os frequentadores criticam o alto valor do estacionamento, que não têm, segundo eles, flexibilidade para com os usuários.

Espaço aberto

Procurado para responder aos questionamentos da população, o gerente do shopping não foi encontrado no local. O espaço fica aberto para a resposta dos responsáveis pelo funcionamento do Shopping Parque.