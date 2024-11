Frota do transporte coletivo é ampliada durante o FASC 2024

O Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) terá frota extra de transporte coletivo para atender a alta demanda de público. Ao todo, quatro linhas terão sua frota ampliada durante o evento, que acontecerá entre 29 de novembro e 01 de dezembro.

O Fasc, que já alcança sua 39ª edição, é considerado um dos maiores festivais do nordeste e nos últimos anos reuniu cerca de 50 mil pessoas por dia. Sua realização terá início no final da manhã e continua com shows até às 04h. Dessa forma, torna-se importante que o transporte que liga áreas de expansão da cidade e Aracaju estejam disponíveis aos moradores e visitantes.

Nos dias do evento, após à meia-noite, dois veículos extras da linha 307 – São Cristóvão/Zona Oeste estarão à disposição dos usuários do transporte público às 00h, 2h e 4h. Os ônibus sairão da região do evento, passarão pela rodovia João Bebe Água, seguindo pela lateral do Terminal do Campus até a lateral do Terminal Zona Oeste, onde haverá o desembarque dos passageiros.

Pelo dia, outras viagens extras também serão disponibilizadas nas linhas 311 – Rita Cacete/Zona Oeste e 312 – Pedreira/Zona Oeste, bem como a linha 713 – São Cristóvão/Mercado via Osvaldo Aranha. Estas linhas também terão a frota ampliada. Os terminais de integração funcionarão normalmente até meia-noite, retornando a operação às 4h.

Programação completa – Frota extra

Ramal 307

Terminal da Zona Oeste/São Cristóvão/Alto da Divinéia/Terminal da Zona Oeste com ônibus disponíveis a partir das 00h até às 04:45h.

Ramal 311

Terminal da Zona Oeste/São Cristóvão/Rita Cacete/Terminal da Zona Oeste com ônibus disponíveis a partir das 22:10h até às 01h.

Ramal 312

Terminal da Zona Oeste/São Cristóvão/Pedreiras/Terminal da Zona Oeste com ônibus disponíveis a partir das 00h até às 01h.

Ramal 713

Terminal Mercado/São Cristóvão/Terminal Mercado com ônibus disponíveis a partir das 17h às 00:50h na sexta-feira, das 15h às 00h no sábado e das 10h às 21h no domingo.

