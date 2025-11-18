FROTA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERÁ AMPLIADA NO FERIADO PROLONGADO; SERÃO 15 VEÍCULOS RESERVA

Com o objetivo de garantir o deslocamento em todo o estado durante o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20 de novembro, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará 15 veículos da frota reserva que fazem o transporte público intermunicipal. Assim, serão 603 unidades em circulação com destino aos municípios do interior sergipano, atendendo à demanda dos usuários do transporte intermunicipal e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade.

Ao destacar que o feriado nacional será seguido do ponto facultativo na sexta-feira, 21, decretado pelo governador Fábio Mitidieri, o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes, explica que o aumento da frota atenderá, especialmente, os veículos com chegadas e partidas da capital sergipana. “A partir desta quarta-feira, às 14h, iniciamos com a disponibilidade de mais veículos saindo de Aracaju para o interior sergipano. Com isso, passageiros terão a comodidade e tranquilidade de deslocamento para curtir o feriado”, afirma.

Para evitar filas nos dias de viagem, basta se dirigir aos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na avenida Tancredo Neves, e garantir os bilhetes para o destino desejado. “As empresas já estão cientes e aproveitamos para alertar os passageiros para efetuar, a partir de amanhã, 19, a compra antecipada nos guichês dos terminais rodoviários”, acrescenta Everton Menezes.

Foto: Ascom DER/SE