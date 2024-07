Fugitivo de crime em Canindé de São Francisco continua desaparecido

Um homem que participou de um assassinato em Canindé de São Francisco continua desaparecido. A dupla assinou um homem com golpes de facão e pedradas.

O crime ocorreu na madrugada dá-me sábado, 20 nas emidiacoes do bairro Olaria. O motivo teria sido uma discussão entre os homens que estavam bebendo quando entraram em atrito levando à ocorrência do fato.

Ainda cedo a polícia foi informada efetuando uma busca nas imediações localizando um dos participantes do crime. O segundo comparsa evadiu-se do local e as investigações continuam. Ele é ex-presidiário, efetuou vários assaltos a mão armada e tido como perigoso.

O IML recolheu o corpo da vítima na manhã de sábado.

Por Adeval Marques