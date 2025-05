FUNCAP DIVULGA RESULTADO DA SELEÇÃO DE RESTAURANTES E BARES PARA ESPAÇOS DA VILA DO FORRÓ E ARRAIÁ DO POVO

A seleção dos bares e restaurantes que integrarão a Vila do Forró e o Arraiá do Povo foi realizada nesta terça-feira, 13, em evento na Praça de Eventos da Orla. A abertura dos envelopes com as propostas e o anúncio dos vencedores marcaram mais uma etapa do processo de ocupação dos espaços gastronômicos, que figuram entre os mais disputados pelos empreendedores sergipanos. Reforçando o compromisso com a transparência, toda a seleção foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e pelo canal da Aperipê TV no YouTube. O resultado final está disponível no site da Funcap, na aba “Editais”.

Promovidos pelo Governo de Sergipe, por meio da Funcap, a Vila do Forró e o Arraiá do Povo têm apenas três anos no formato atual, com duração de 60 dias, mas já se consolidaram como vitrines estratégicas durante o ciclo junino.

“Com certeza, essa seleção é importante para aquecer a economia. Este é o terceiro ano do evento nesse novo formato, e temos observado um aumento significativo de público. Acreditamos que esse movimento contribui para projetar Sergipe nacionalmente, tanto no turismo quanto na economia”, avaliou o coordenador de eventos culturais da Funcap, Daniel Cabral.

Nesta edição, mais de 40 empreendedores se inscreveram. Destes, 29 foram habilitados, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, para concorrer às 16 vagas disponíveis. Os espaços ofertados estão localizados na Vila do Forró e na Arena de Shows, com áreas de 90 m² e 160 m², respectivamente.

Com a divulgação dos selecionados, os empreendedores devem assinar o contrato nesta sexta-feira, 16, das 8 às 12h, na sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, no bairro 13 de Julho. Após a assinatura, terão três dias para efetuar o pagamento referente à permissão de uso. Caso o contrato não seja assinado ou o pagamento não seja realizado no prazo, os candidatos excedentes serão convocados, conforme previsto no edital.

Expectativas positivas

Com vaga aprovada para os festejos na Vila, para Ricardo Cosmo, proprietário do The Stones Pub, a divulgação antecipada e investimento maior na programação do evento foi o que chamou a atenção para tentar uma vaga esse ano. “É muito gratificante participar pelo segundo ano consecutivo do Arraiá do Povo. Parabenizo a Funcap e o Governo de Sergipe pela programação, que nos motivou a investir e disputar com garra. Conquistamos o primeiro ponto, e vamos com tudo”, destacou.

Já o casal Davi e Michelle Fonseca, responsáveis pelos restaurantes Jobim e La Vista, também comemoraram a permanência dos seus estabelecimentos no evento. “Estamos mais um ano no Arraiá do Povo. A expectativa é das melhores. Vamos trabalhar para oferecer o nosso melhor”, afirmaram.

Situação dos bares será avaliada

Apesar da oferta de cinco vagas para bares, apenas uma foi arrematada. Diante disso, a comissão organizadora encaminhará a situação à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que dará parecer jurídico, com base no edital, sobre os próximos passos. Novas informações serão divulgadas em breve nos canais oficiais do Governo de Sergipe e da Funcap.

Foto: Ascom/Funcap