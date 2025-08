Funcap inicia consultas públicas da Política Nacional Aldir Blanc em Glória

O município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão sergipano, recebeu, na manhã desta terça-feira, 5, a primeira consulta pública voltada à construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. A atividade foi promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), e reuniu, na Câmara Municipal, artistas, produtores, coletivos, mestres da cultura popular e agentes culturais do território.

Durante o encontro, técnicos da Funcap e agentes territoriais sanaram dúvidas sobre os editais de fomento, subsídios culturais e as diretrizes da PNAB. No primeiro ciclo da política, que compreendeu os anos de 2023 e 2024, Sergipe foi contemplado com R$ 24,4 milhões, dos quais 67,12% já foram executados, segundo dados do Ministério da Cultura (MinC). O novo ciclo foi viabilizado graças à aplicação de mais de 60% dos recursos recebidos anteriormente.

A distribuição dos recursos inclui ações formativas, pesquisas, apoio a manifestações culturais diversas, circulação de projetos, fortalecimento da Política Cultura Viva, além de investimentos em espaços culturais e na operacionalização das ações.

De acordo com o superintendente de políticas culturais da Funcap, Alisson Couto, a participação pública e construção coletiva é importante para o sucesso da política. “Fico muito feliz por iniciarmos as escutas públicas do segundo ciclo da PNAB de forma tão proveitosa, com diálogo saudável entre a cena cultural e os gestores. Esse é um passo fundamental para construirmos um processo democrático e maduro”, avaliou.

Para a diretora de Cultura e Eventos de Nossa Senhora da Glória, Miriam Amaral, o encontro evidencia a pluralidade cultural do território. “Agradecemos à Funcap por esse olhar atento e por oferecer assistência ao sertão, que tem tanta riqueza cultural. Esse momento nos motiva ainda mais a participar dos editais, e é bom saber que estamos sendo respeitados e ouvidos”, destacou.

Artesão há 39 anos e com obras já expostas em Brasília, Salvador e Rio de Janeiro, Mestre Tonho, de Poço Redondo, comemorou a oportunidade. “Essa ação de hoje traz esperança para quem vive da cultura. A gente se sente mais seguro e feliz. Minha expectativa é poder realizar o sonho de transmitir meu conhecimento às crianças”, contou.

Próximas ações

Ainda esta semana, outros três territórios vão receber as consultas públicas da PNAB. Na quarta-feira, 6, o encontro acontece em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão; na quinta-feira, 7, é a vez de Simão Dias, no Centro-Sul; e, na sexta-feira, 8, a atividade será realizada em Neópolis, no Baixo São Francisco. Todos os encontros estão marcados para às 10h.

Também é possível participar online, por meio de formulário disponível no site oficial da PNAB Sergipe, entre os dias 5 e 22 de agosto.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.017/2020, a Política Nacional Aldir Blanc foi criada para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, por meio de ações emergenciais de apoio e fomento, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

