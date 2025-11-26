Funcap leva projeto “Cultura em Toda Parte” a Estância nesta sexta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), realiza nesta sexta-feira, 28, mais uma edição do “Cultura em Toda Parte”. Desta vez, a iniciativa chega ao município de Estância, no Litoral Sul sergipano, em parceria com a Prefeitura e com a Arquidiocese de Estância. A ação integra as políticas de valorização das expressões culturais do estado e de democratização do acesso às artes.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, levar o projeto a diferentes regiões fortalece a construção de uma política cultural ativa e inclusiva. “O Cultura em Toda Parte simboliza o compromisso do Governo de Sergipe em aproximar a população da arte e das tradições locais. Estar em Estância significa reconhecer a potência cultural do município e ampliar oportunidades para que mais pessoas vivenciem e compartilhem essas manifestações”, destacou.

A partir das 16h30, a Praça Barão do Rio Branco se transforma em um grande ponto de encontro cultural, com feira de artesanato. Às 19h, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) realiza um concerto especial na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, levando música, emoção e encantamento ao patrimônio histórico estanciano.

Encerrando a programação, o público poderá acompanhar a apresentação cultural do Batalhão de Bacamarteiros do Povoado Pinga Fogo, de General Maynard, além do tradicional Barco de Fogo de Estância, e o Cinema na Praça, que exibirá gratuitamente os filmes “Clandestino” e “De Tudo um Pouco Sabia Costurar”.

Confira a programação:

16h30 – Feira de Artesanato na Praça Barão do Rio Branco;

19h – Concerto da Orquestra Sinfônica de Sergipe na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe;

20h – Cinema na Praça e apresentação cultural na Praça Barão do Rio Branco.

Ascom Funcap – Foto: Marco Ferro