Funcap leva projeto ‘Cultura em Toda Parte’ a Poço Redondo no próximo sábado

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realiza, no próximo sábado, dia 4, mais uma edição do ‘Cultura em Toda Parte’, em parceria com a Prefeitura Municipal de Poço Redondo, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. O projeto, de iniciativa do Governo, integra todas as ações culturais da Funcap, com foco na descentralização, democratização e valorização da cultura sergipana.

A programação terá início às 17h, com a abertura da exposição “Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada”, na Galeria Raimundo Eliete, anexa à Câmara de Vereadores. A mostra é viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Edital 07/2023 – Ilma Fontes (Demais Linguagens), na categoria artesanato: feiras e mostras itinerantes de artesanato.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ressaltou a relevância do projeto. “O Cultura em Toda Parte é uma ação que valoriza nossa identidade, fortalece a produção artística e cria novas oportunidades para os trabalhadores da cultura. Levar essa edição a Poço Redondo, em homenagem a Mestre Orlando, é reconhecer a grandeza do seu legado e reafirmar a força da cultura popular sergipana”, destacou.

De acordo com o produtor cultural Bruno Marques, responsável pela curadoria da mostra e filho de Mestre Orlando, o momento representa um marco para a preservação da memória e para o reconhecimento da contribuição do mestre à cultura popular sergipana. “A exposição é uma forma de dar visibilidade à obra e à trajetória de meu pai, que transformou o couro em arte e identidade. É, também, um espaço que reafirma a potência da ancestralidade viva do saber-fazer artesanato em couro pela família Félix, que resiste culturalmente no semiárido sergipano há três gerações, reproduzindo simbolicamente a identidade dos povos da caatinga nos bordados e peças em couro”, pontuou.

A partir das 18h30, as atividades se concentram na Praça Eudócia Gomes, no Centro da cidade, com recepção do público ao som do sanfoneiro Raimundinho. A noite seguirá com uma programação diversificada, que reúne música, cinema, literatura, roda de conversa e apresentações artísticas.

Confira a programação:

17h – Abertura da exposição “Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada”

18h30 – Recepção ao público com o sanfoneiro Raimundinho

19h – Declamação de cordel com Isadora Leite;

19h10 – Cinema na Praça com a exibição do documentário “Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada”, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e executado pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Poço Redondo;

19h40 – Roda de conversa com Mestre Orlando e o diretor Bruno Marques, mediada pela pesquisadora Grazzy Coutinho;

20h – Fala das autoridades;

20h30 – Show da cantora Rebeca Melo;

21h40 – Espetáculo do Grupo de Teatro e Xaxado Na Pisada de Lampião;

22h20 – Encerramento com o show da cantora Roberta Cajueiro.

O evento celebra a cultura popular sergipana e reafirma o compromisso do Governo de Sergipe e da Funcap em apoiar artistas, mestres da tradição e toda a cadeia produtiva da cultura.

Projeto-mãe da Funcap

O Cultura em Toda Parte é um projeto-mãe do Governo de Sergipe, realizado por meio da Funcap. A iniciativa estimula a produção artístico-cultural no estado, fortalece a economia criativa e amplia o acesso à arte em todas as regiões. Além de apresentações culturais, o projeto integra artesanato, gastronomia e outras expressões artísticas, criando novas oportunidades para os trabalhadores da cultura.

A primeira edição do Cultura em Toda Parte ocorreu em março deste ano, com a Feirinha dos Cajueiros, realizada no Parque dos Cajueiros, em Aracaju. Desde então, o Cultura em Toda Parte vem se consolidando como um dos principais espaços de promoção, difusão e valorização da cultura sergipana.

Foto: Marco Ferro