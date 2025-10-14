FUNCAP LEVARÁ SERVIÇOS E ATIVIDADES CULTURAIS PARA A 59ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ EM MARUIM NA SEXTA-FEIRA

Nesta sexta-feira, 17, o município de Maruim, no leste sergipano, vai receber a 59ª edição do programa itinerante Sergipe é aqui, iniciativa do Governo de Sergipe que leva serviços públicos, ações de cidadania e lazer para o interior do estado. A Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) participará com uma programação voltada ao fortalecimento da cultura e à valorização da identidade sergipana.

Durante o evento, os agentes territoriais da Funcap estarão à disposição da comunidade para oferecer suporte técnico e atendimento personalizado. Os serviços ofertados vão incluir criação e atualização de contas no Mapa Cultural de Sergipe, apoio à elaboração e submissão de projetos, além de orientações sobre a Política Nacional Aldir Blanc e acompanhamento dos proponentes na execução de editais.

A programação cultural contará ainda com uma intervenção de arte urbana conduzida pelo artista visual Dalvam Dext, que assinará um painel de grafite inspirado em elementos da cultura maruinense. A ação promove o diálogo entre governo e comunidade, valoriza a arte urbana como linguagem de pertencimento e contribui para a revitalização do espaço público por meio de cores, símbolos e mensagens que refletem a memória coletiva e a identidade local.

Outro destaque será o espetáculo de teatro de rua ‘Balaio de Cantos, Contos e Encantos’, que será apresentado às 9h, com classificação livre. A montagem celebra a cultura popular sergipana e reafirma a importância do teatro de rua na preservação do patrimônio imaterial do estado. O espetáculo foi selecionado por meio de edital da Lei Paulo Gustavo (LPG), evidenciando a diversidade de expressões apoiadas pelas políticas públicas de fomento à cultura promovidas pelo Governo de Sergipe. Com sua participação em mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, a Funcap reforça o compromisso do Governo de Sergipe em democratizar o acesso às políticas culturais, incentivar a produção artística e fortalecer as manifestações culturais em todos os territórios do estado.

