Funcap realiza consultas públicas da Política Nacional Aldir Blanc e atende mais de 30 municípios sergipanos

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), iniciou na última semana o ciclo de consultas públicas para construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. Ao todo, 32 municípios foram atendidos nos encontros realizados entre os dias 5 e 8 de agosto, contemplando artistas, produtores, coletivos, mestres da cultura popular e agentes culturais de quatro territórios sergipanos.

Sergipe é considerado referência nacional na adesão e gestão da PNAB. No primeiro ciclo (2023-2024), o estado recebeu R$ 42,1 milhões, sendo R$ 24,5 milhões para o governo estadual e R$ 17,5 milhões para os municípios, dos quais 67,12% já foram executados, segundo o Ministério da Cultura (MinC). O novo ciclo foi viabilizado graças à aplicação de mais de 60% dos recursos recebidos anteriormente.

A distribuição dos recursos previstos para o Ciclo 2 contempla ações formativas, pesquisas, apoio a manifestações culturais diversas, circulação de projetos e fortalecimento da Política Cultura Viva, além de investimentos em espaços culturais e na operacionalização das ações.

“Nós ficamos realmente felizes com o retorno que estamos tendo das consultas com o público qualificado, ativo e que estão ajudando a gente a aprimorar e desenhar um bom ciclo 2. As escutas têm tido uma participação diversa e que refletem bastante o espírito que é da PNAB, com diálogo, diversidade e valorização da cultura local. Isso tem sido muito visível nas discussões que a gente tem feito no público que tem participado”, afirmou o superintendente de políticas culturais da Funcap, Alisson Couto.

O assistente técnico da Secult, Ícaro Olavo, destacou a importância das reuniões: “Essas reuniões são importantes porque, ao ouvir os agentes territoriais e culturais, poderemos desenvolver editais que darão vazão aos recursos para a cadeia cultural”.

Alto Sertão

O ciclo começou na terça-feira, 5, em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão, com a participação de representantes de Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha.

Para o artista Cleberson Silva, produtor do grupo Rock Sertão, o encontro foi produtivo. “Foi muito bom saber os eixos que vamos debater para a elaboração dos editais. Agradeço muito à equipe da Funcap por reunir gente de todo o sertão sergipano para discutir políticas públicas”, disse ele.

Médio Sertão

No dia seguinte, a consulta foi realizada em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, reunindo ainda Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso e Itabi.

O capoeirista Adalberto Santos também elogiou a iniciativa. “Esses recursos são muito importantes para que possamos agregar dentro do trabalho de toda a parte cultural que é necessário esse valor que possamos ter dentro da cultura para toda a sociedade. É interessante a gente estar participando para que possamos ter o conhecimento que está por dentro de todos os projetos”, pontuou.

Centro Sul

Na quinta-feira, 7, o Centro-Sul recebeu a equipe da Funcap em Simão Dias, no Clube Cultural Caiçara, com participação de Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

Presente na consulta, o diretor de cultura de Poço Verde, Toni Lander, exaltou a iniciativa. “A experiência que nós estamos vivendo, principalmente neste ano, está nos deixando muito entusiasmados, principalmente ao chegar nos municípios, desde os agentes territoriais até a reorganização dos editais. Essa consulta começa a construir uma nova história para os interiores. Agora a gente vive essa realidade diferente, estamos muito felizes, e esperamos que se fortaleça ainda mais”, destacou.

Baixo São Francisco

O encerramento da semana de encontros presenciais ocorreu na sexta-feira, 8, em Neópolis, no Baixo São Francisco, reunindo representantes de 14 municípios da região: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.

Para Domingo Lisboa, integrante da Associação de Artesanato e Apicultura de Pacatuba, foi uma experiência didática: “Foi algo extremamente importante para a gente poder dialogar, tirar nossas dúvidas, ter experiência com outros grupos também que já fazem cultura aqui na base de São Francisco. Fundamental esse processo participativo da sociedade para que os recursos cheguem realmente na ponta e as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida”.

Além das reuniões presenciais, a consulta pública segue até 22 de agosto de forma online, por meio de formulário no site do PNAB Sergipe. A Funcap também realiza atendimentos durante o projeto itinerante ‘Sergipe é Aqui’, oferecendo orientação sobre inscrições, cadastro no Mapa Cultural, diretrizes da política e oportunidades de participação em editais.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.017/2020, a Política Nacional Aldir Blanc foi criada para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, por meio de ações emergenciais de apoio e fomento, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

Próximas consultas

Quinta-feira, 14/08, 10h – Leste Sergipano

Local: Capela – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

Sexta-feira, 15/08, às 10h – Sul Sergipano

Local: Estância – Câmara Municipal de Vereadores

Sábado, 16/08, às 10h – Agreste Central

Local: Itabaiana – Campus da Universidade Federal de Sergipe

Terça-feira, 19/08, às 19h – Grande Aracaju

Local: Teatro Atheneu – Rua Vila Cristina, 367, bairro São José

Foto: Ascom Funcap

Funcap realiza consultas públicas da Política Nacional Aldir Blanc e atende mais de 30 municípios sergipanos

Encontros presenciais e online orientam artistas e agentes culturais

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), iniciou na última semana o ciclo de consultas públicas para construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. Ao todo, 32 municípios foram atendidos nos encontros realizados entre os dias 5 e 8 de agosto, contemplando artistas, produtores, coletivos, mestres da cultura popular e agentes culturais de quatro territórios sergipanos.

Sergipe é considerado referência nacional na adesão e gestão da PNAB. No primeiro ciclo (2023-2024), o estado recebeu R$ 42,1 milhões, sendo R$ 24,5 milhões para o governo estadual e R$ 17,5 milhões para os municípios, dos quais 67,12% já foram executados, segundo o Ministério da Cultura (MinC). O novo ciclo foi viabilizado graças à aplicação de mais de 60% dos recursos recebidos anteriormente.

A distribuição dos recursos previstos para o Ciclo 2 contempla ações formativas, pesquisas, apoio a manifestações culturais diversas, circulação de projetos e fortalecimento da Política Cultura Viva, além de investimentos em espaços culturais e na operacionalização das ações.

“Nós ficamos realmente felizes com o retorno que estamos tendo das consultas com o público qualificado, ativo e que estão ajudando a gente a aprimorar e desenhar um bom ciclo 2. As escutas têm tido uma participação diversa e que refletem bastante o espírito que é da PNAB, com diálogo, diversidade e valorização da cultura local. Isso tem sido muito visível nas discussões que a gente tem feito no público que tem participado”, afirmou o superintendente de políticas culturais da Funcap, Alisson Couto.

O assistente técnico da Secult, Ícaro Olavo, destacou a importância das reuniões: “Essas reuniões são importantes porque, ao ouvir os agentes territoriais e culturais, poderemos desenvolver editais que darão vazão aos recursos para a cadeia cultural”.

Alto Sertão

O ciclo começou na terça-feira, 5, em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão, com a participação de representantes de Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha.

Para o artista Cleberson Silva, produtor do grupo Rock Sertão, o encontro foi produtivo. “Foi muito bom saber os eixos que vamos debater para a elaboração dos editais. Agradeço muito à equipe da Funcap por reunir gente de todo o sertão sergipano para discutir políticas públicas”, disse ele.

Médio Sertão

No dia seguinte, a consulta foi realizada em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, reunindo ainda Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso e Itabi.

O capoeirista Adalberto Santos também elogiou a iniciativa. “Esses recursos são muito importantes para que possamos agregar dentro do trabalho de toda a parte cultural que é necessário esse valor que possamos ter dentro da cultura para toda a sociedade. É interessante a gente estar participando para que possamos ter o conhecimento que está por dentro de todos os projetos”, pontuou.

Centro Sul

Na quinta-feira, 7, o Centro-Sul recebeu a equipe da Funcap em Simão Dias, no Clube Cultural Caiçara, com participação de Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

Presente na consulta, o diretor de cultura de Poço Verde, Toni Lander, exaltou a iniciativa. “A experiência que nós estamos vivendo, principalmente neste ano, está nos deixando muito entusiasmados, principalmente ao chegar nos municípios, desde os agentes territoriais até a reorganização dos editais. Essa consulta começa a construir uma nova história para os interiores. Agora a gente vive essa realidade diferente, estamos muito felizes, e esperamos que se fortaleça ainda mais”, destacou.

Baixo São Francisco

O encerramento da semana de encontros presenciais ocorreu na sexta-feira, 8, em Neópolis, no Baixo São Francisco, reunindo representantes de 14 municípios da região: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.

Para Domingo Lisboa, integrante da Associação de Artesanato e Apicultura de Pacatuba, foi uma experiência didática: “Foi algo extremamente importante para a gente poder dialogar, tirar nossas dúvidas, ter experiência com outros grupos também que já fazem cultura aqui na base de São Francisco. Fundamental esse processo participativo da sociedade para que os recursos cheguem realmente na ponta e as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida”.

Além das reuniões presenciais, a consulta pública segue até 22 de agosto de forma online, por meio de formulário no site do PNAB Sergipe. A Funcap também realiza atendimentos durante o projeto itinerante ‘Sergipe é Aqui’, oferecendo orientação sobre inscrições, cadastro no Mapa Cultural, diretrizes da política e oportunidades de participação em editais.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.017/2020, a Política Nacional Aldir Blanc foi criada para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, por meio de ações emergenciais de apoio e fomento, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

Próximas consultas

Quinta-feira, 14/08, 10h – Leste Sergipano

Local: Capela – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

Sexta-feira, 15/08, às 10h – Sul Sergipano

Local: Estância – Câmara Municipal de Vereadores

Sábado, 16/08, às 10h – Agreste Central

Local: Itabaiana – Campus da Universidade Federal de Sergipe

Terça-feira, 19/08, às 19h – Grande Aracaju

Local: Teatro Atheneu – Rua Vila Cristina, 367, bairro São José

Foto: Ascom Funcap

Funcap realiza consultas públicas da Política Nacional Aldir Blanc e atende mais de 30 municípios sergipanos

Encontros presenciais e online orientam artistas e agentes culturais

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), iniciou na última semana o ciclo de consultas públicas para construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. Ao todo, 32 municípios foram atendidos nos encontros realizados entre os dias 5 e 8 de agosto, contemplando artistas, produtores, coletivos, mestres da cultura popular e agentes culturais de quatro territórios sergipanos.

Sergipe é considerado referência nacional na adesão e gestão da PNAB. No primeiro ciclo (2023-2024), o estado recebeu R$ 42,1 milhões, sendo R$ 24,5 milhões para o governo estadual e R$ 17,5 milhões para os municípios, dos quais 67,12% já foram executados, segundo o Ministério da Cultura (MinC). O novo ciclo foi viabilizado graças à aplicação de mais de 60% dos recursos recebidos anteriormente.

A distribuição dos recursos previstos para o Ciclo 2 contempla ações formativas, pesquisas, apoio a manifestações culturais diversas, circulação de projetos e fortalecimento da Política Cultura Viva, além de investimentos em espaços culturais e na operacionalização das ações.

“Nós ficamos realmente felizes com o retorno que estamos tendo das consultas com o público qualificado, ativo e que estão ajudando a gente a aprimorar e desenhar um bom ciclo 2. As escutas têm tido uma participação diversa e que refletem bastante o espírito que é da PNAB, com diálogo, diversidade e valorização da cultura local. Isso tem sido muito visível nas discussões que a gente tem feito no público que tem participado”, afirmou o superintendente de políticas culturais da Funcap, Alisson Couto.

O assistente técnico da Secult, Ícaro Olavo, destacou a importância das reuniões: “Essas reuniões são importantes porque, ao ouvir os agentes territoriais e culturais, poderemos desenvolver editais que darão vazão aos recursos para a cadeia cultural”.

Alto Sertão

O ciclo começou na terça-feira, 5, em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão, com a participação de representantes de Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha.

Para o artista Cleberson Silva, produtor do grupo Rock Sertão, o encontro foi produtivo. “Foi muito bom saber os eixos que vamos debater para a elaboração dos editais. Agradeço muito à equipe da Funcap por reunir gente de todo o sertão sergipano para discutir políticas públicas”, disse ele.

Médio Sertão

No dia seguinte, a consulta foi realizada em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão, reunindo ainda Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso e Itabi.

O capoeirista Adalberto Santos também elogiou a iniciativa. “Esses recursos são muito importantes para que possamos agregar dentro do trabalho de toda a parte cultural que é necessário esse valor que possamos ter dentro da cultura para toda a sociedade. É interessante a gente estar participando para que possamos ter o conhecimento que está por dentro de todos os projetos”, pontuou.

Centro Sul

Na quinta-feira, 7, o Centro-Sul recebeu a equipe da Funcap em Simão Dias, no Clube Cultural Caiçara, com participação de Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

Presente na consulta, o diretor de cultura de Poço Verde, Toni Lander, exaltou a iniciativa. “A experiência que nós estamos vivendo, principalmente neste ano, está nos deixando muito entusiasmados, principalmente ao chegar nos municípios, desde os agentes territoriais até a reorganização dos editais. Essa consulta começa a construir uma nova história para os interiores. Agora a gente vive essa realidade diferente, estamos muito felizes, e esperamos que se fortaleça ainda mais”, destacou.

Baixo São Francisco

O encerramento da semana de encontros presenciais ocorreu na sexta-feira, 8, em Neópolis, no Baixo São Francisco, reunindo representantes de 14 municípios da região: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.

Para Domingo Lisboa, integrante da Associação de Artesanato e Apicultura de Pacatuba, foi uma experiência didática: “Foi algo extremamente importante para a gente poder dialogar, tirar nossas dúvidas, ter experiência com outros grupos também que já fazem cultura aqui na base de São Francisco. Fundamental esse processo participativo da sociedade para que os recursos cheguem realmente na ponta e as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida”.

Além das reuniões presenciais, a consulta pública segue até 22 de agosto de forma online, por meio de formulário no site do PNAB Sergipe. A Funcap também realiza atendimentos durante o projeto itinerante ‘Sergipe é Aqui’, oferecendo orientação sobre inscrições, cadastro no Mapa Cultural, diretrizes da política e oportunidades de participação em editais.

Política Nacional Aldir Blanc

Instituída pela Lei 14.017/2020, a Política Nacional Aldir Blanc foi criada para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, por meio de ações emergenciais de apoio e fomento, com recursos destinados a iniciativas que visam fortalecer, desenvolver e democratizar o acesso à cultura em Sergipe.

Próximas consultas

Quinta-feira, 14/08, 10h – Leste Sergipano

Local: Capela – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

Sexta-feira, 15/08, às 10h – Sul Sergipano

Local: Estância – Câmara Municipal de Vereadores

Sábado, 16/08, às 10h – Agreste Central

Local: Itabaiana – Campus da Universidade Federal de Sergipe

Terça-feira, 19/08, às 19h – Grande Aracaju

Local: Teatro Atheneu – Rua Vila Cristina, 367, bairro São José

Foto: Ascom Funcap