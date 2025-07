FUNCAP REGISTRA MAIS DE 1.300 ATENDIMENTOS EM AÇÃO ITINERANTE DA PNAB PELOS TERRITÓRIOS SERGIPANOS

Com um trabalho estratégico de interiorização dos atendimentos, os agentes territoriais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) realizaram mais de 1.300 atendimentos em 275 encontros promovidos ao longo dos últimos quatro meses em Sergipe. A iniciativa, realizada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reforça o compromisso do Governo do Estado com a democratização do acesso às políticas públicas de cultura.

Atuando diretamente nos oito territórios sergipanos, os agentes territoriais cumprem a missão de levar informações, orientações e suporte técnico a artistas, produtores culturais e trabalhadores da cultura em todo o estado. A proposta é garantir que as oportunidades da PNAB cheguem a cada município, promovendo inclusão, participação e fortalecimento das expressões culturais locais.

Para o superintendente de Políticas Culturais da Funcap, Alisson Couto, a ação representa um avanço importante na democratização das políticas públicas de cultura em Sergipe. Ele destaca que a iniciativa responde a uma demanda histórica da classe artística por mais acesso à informação e diálogo com a gestão. “Essa ação, inédita em Sergipe, começou como uma iniciativa piloto e, em apenas seis meses, já mostra resultados concretos. Estamos muito felizes em ver esse trabalho se consolidando como uma política permanente da Funcap, com foco na ampliação do acesso e na valorização da cultura em todo o estado”, afirmou.

Além dos atendimentos realizados na sede da Funcap, em Aracaju, os agentes percorreram todos os 75 municípios sergipanos, estendendo sua atuação também a comunidades quilombolas, aldeia indígena, povoados, associações culturais, reuniões de quadrilhas juninas e terreiros. A modalidade de atendimento online também foi disponibilizada, assegurando que o suporte alcançasse quem mais precisava.

Entre os serviços oferecidos, os agentes territoriais auxiliam na criação e atualização de contas no Mapa Cultural de Sergipe, orientam o envio de projetos, esclarecem dúvidas sobre editais da PNAB e da Política Nacional Cultura Viva, e acompanham proponentes durante as fases de habilitação e execução de projetos.

Alisson Couto completa que as principais contribuições da ação envolvem a ampliação do diálogo com os fazedores de cultura e a descentralização da informação. Segundo ele, esse movimento tem possibilitado a construção de uma rede mais forte e estruturada no estado. “Com esse trabalho em campo, conseguimos mapear melhor os agentes culturais, identificar lacunas e, a partir disso, aprimorar as políticas públicas desenvolvidas pela Funcap”, destacou.

O resultado expressivo de atendimentos reforça o papel dos agentes como elo fundamental entre a Funcap e os fazedores de cultura, contribuindo para a construção de uma política cultural mais acessível, inclusiva e participativa em todo o estado.

Fonte ascom Funcap – foto: Marco Ferro